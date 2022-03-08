Артисты балета поздравили сибирячек романтичной фотосессией — такими вы их еще не видели

Новосибирский театр оперы и балета и редакция НГС решили в этом году по-особенному поздравить жительниц Новосибирска, устроив необычную фотосессию. В ней артисты балета предстали в необычных для них образах и с цветами — мы привыкли видеть их на сцене в костюмах героев и в гриме, в этот раз всё по-другому.

Роман Полковников, ведущий солист