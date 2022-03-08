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Артисты балета поздравили сибирячек романтичной фотосессией — такими вы их еще не видели

Фотосессия-поздравление от НОВАТа и НГС

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Мы привыкли видеть их на сцене в костюмах героев и в гриме, в этот раз всё по-другому

Мы привыкли видеть их на сцене в костюмах героев и в гриме, в этот раз всё по-другому

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Новосибирский театр оперы и балета и редакция НГС решили в этом году по-особенному поздравить жительниц Новосибирска, устроив необычную фотосессию. В ней артисты балета предстали в необычных для них образах и с цветами — мы привыкли видеть их на сцене в костюмах героев и в гриме, в этот раз всё по-другому.

Роман Полковников, ведущий солист

Роман Полковников — любимец новосибирской публики. Его появление на сцене зал неизменно встречает аплодисментами

Роман Полковников — любимец новосибирской публики. Его появление на сцене зал неизменно встречает аплодисментами

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Роман производит особое впечатление исполнением героических ролей. Например, он играет Спартака в одноименном балете. Пылающие розы в руках солиста точно отражают характер героев, которых он воплощает на сцене чаще всего.

В репертуаре солиста — десятки ролей в самых известных балетах. В одном из последних премьерных балетов — «Соборе Парижской Богоматери» — Роман исполняет роль Квазимодо.

Пылающие розы в руках солиста точно отражают характер героев, которых он играет чаще всего

Пылающие розы в руках солиста точно отражают характер героев, которых он играет чаще всего

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Евгений Басалюк, солист


Евгений Басалюк и яркие подсолнухи

Евгений Басалюк и яркие подсолнухи

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Евгению особо удаются роли смелых героев с чувством юмора. При этом очень часто артист исполняет роли принцев. В последней премьере театра — балете «Тщетная предосторожность» — Евгению досталась роль Колена, молодого фермера, влюбленного в главную героиню, поэтому выбор и пал на яркие и эффектные подсолнухи.

В феврале Евгений получил главную роль в балете «Тщетная предосторожность». Он играет влюбленного Колена

В феврале Евгений получил главную роль в балете «Тщетная предосторожность». Он играет влюбленного Колена

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Никита Ксенофонтов, солист

Никита Ксенофонтов известен ролью Ромео

Никита Ксенофонтов известен ролью Ромео

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Никита покорил новосибирских зрительниц исполнением роли Ромео. Джульетта бы точно оценила нежно-розовые трогательные пионы с тонким, легким ароматом. В репертуаре Никиты Ксенофонтова — более 20 ведущих и сольных партий.

Выбор пал на нежно-розовые пионы

Выбор пал на нежно-розовые пионы

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Артем Пугачев, солист

Артему Пугачеву удаются герои любого плана и характера

Артему Пугачеву удаются герои любого плана и характера

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Артему удаются герои любого плана и характера — от влюбленных и нежных принцев до жестоких полководцев. Розы в его руках такие же — они нежные, влекущие тонким ароматом, но шипы могут причинить боль. На сцене Артем легко перевоплощается в отчаянного корсара Конрада, жестокого римского полководца Красса и влюбленного принца Зигфрида.

Розы в его руках такие же — они нежные, влекущие тонким ароматом, но шипы могут причинить боль

Розы в его руках такие же — они нежные, влекущие тонким ароматом, но шипы могут причинить боль

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Коя Окава, солист

Коя Окава смог покорить новосибирского зрителя

Коя Окава смог покорить новосибирского зрителя

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Коя — артист из Японии, сумевший покорить сцену самого большого театра в России. В его репертуаре — десятки самых разноплановых ролей. Он хорошо известен новосибирцам ролью Меркуцио в балете «Ромео и Джульетта» — этот герой точно бы выбрал для подарка яркие синие нарциссы. О трудностях работы, травмах и творческих планах Коя рассказывал НГС в большом интервью.

Коя хорошо известен новосибирцам ролью Меркуцио в балете «Ромео и Джульетта»

Коя хорошо известен новосибирцам ролью Меркуцио в балете «Ромео и Джульетта»

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Михаил Лифенцев, ведущий солист

Михаил Лифенцев — ведущий солист театра

Михаил Лифенцев — ведущий солист театра

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Михаил — ведущий солист, которому достается множество ролей, наполненных не только технически сложными танцевальными элементами, но и пантомимой. С труппой театра он гастролировал в Южной Корее, Франции, Таиланде, Испании, Китае, Казахстане, Венгрии.

Михаил исполняет роль полководца Красса, Злого гения в «Лебедином озере», а в премьерном балете ему досталась роль вдовы Симоны. В руках у артиста — тюльпаны, вестники пришедшей весны и радости.

Тюльпаны — вестники пришедшей весны и радости

Тюльпаны — вестники пришедшей весны и радости

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Агрономы и цветочные магазины выращивают к 8 Марта миллионы цветов. Мы побывали в «Саду Шубиной» в Краснообске и полюбовались на тюльпаны, которые раскупают новосибирцы.

Благодарим Сеть цветочных салонов La Rose (@studiolarose) за помощь в подготовке публикации.

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8 МартаНОВАТцветы
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