Артисты балета поздравили сибирячек романтичной фотосессией — такими вы их еще не видели

Новосибирский театр оперы и балета и редакция НГС решили в этом году по-особенному поздравить жительниц Новосибирска, устроив необычную фотосессию. В ней артисты балета предстали в необычных для них образах и с цветами — мы привыкли видеть их на сцене в костюмах героев и в гриме, в этот раз всё по-другому.
Роман Полковников, ведущий солист
Роман производит особое впечатление исполнением героических ролей. Например, он играет Спартака в одноименном балете. Пылающие розы в руках солиста точно отражают характер героев, которых он воплощает на сцене чаще всего.
В репертуаре солиста — десятки ролей в самых известных балетах. В одном из последних премьерных балетов — «Соборе Парижской Богоматери» — Роман исполняет роль Квазимодо.
Евгений Басалюк, солист
Евгению особо удаются роли смелых героев с чувством юмора. При этом очень часто артист исполняет роли принцев. В последней премьере театра — балете «Тщетная предосторожность» — Евгению досталась роль Колена, молодого фермера, влюбленного в главную героиню, поэтому выбор и пал на яркие и эффектные подсолнухи.
Никита Ксенофонтов, солист
Никита покорил новосибирских зрительниц исполнением роли Ромео. Джульетта бы точно оценила нежно-розовые трогательные пионы с тонким, легким ароматом. В репертуаре Никиты Ксенофонтова — более 20 ведущих и сольных партий.
Артем Пугачев, солист
Артему удаются герои любого плана и характера — от влюбленных и нежных принцев до жестоких полководцев. Розы в его руках такие же — они нежные, влекущие тонким ароматом, но шипы могут причинить боль. На сцене Артем легко перевоплощается в отчаянного корсара Конрада, жестокого римского полководца Красса и влюбленного принца Зигфрида.
Коя Окава, солист
Коя — артист из Японии, сумевший покорить сцену самого большого театра в России. В его репертуаре — десятки самых разноплановых ролей. Он хорошо известен новосибирцам ролью Меркуцио в балете «Ромео и Джульетта» — этот герой точно бы выбрал для подарка яркие синие нарциссы. О трудностях работы, травмах и творческих планах Коя рассказывал НГС в большом интервью.
Михаил Лифенцев, ведущий солист
Михаил — ведущий солист, которому достается множество ролей, наполненных не только технически сложными танцевальными элементами, но и пантомимой. С труппой театра он гастролировал в Южной Корее, Франции, Таиланде, Испании, Китае, Казахстане, Венгрии.
Михаил исполняет роль полководца Красса, Злого гения в «Лебедином озере», а в премьерном балете ему досталась роль вдовы Симоны. В руках у артиста — тюльпаны, вестники пришедшей весны и радости.
Агрономы и цветочные магазины выращивают к 8 Марта миллионы цветов. Мы побывали в «Саду Шубиной» в Краснообске и полюбовались на тюльпаны, которые раскупают новосибирцы.