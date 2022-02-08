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Уилл Смит против Камбербэтча: полный список номинантов на «Оскар»

Российских фильмов в этом году на кинопремии нет

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Бенедикт Камбербэтч — один из претендентов на «Оскар» в этом году

Бенедикт Камбербэтч — один из претендентов на «Оскар» в этом году

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Американская киноакадемия назвала номинантов на «Оскар» в этом году. Российские фильмы в шорт-лист не попали, но это не повод унывать — лучше давайте делать ставки, кто получит вот-вот статуэтки. Церемония награждения пройдет 27 марта в Лос-Анджелесе. И вот кого мы увидим на ковровой дорожке.

Номинация «Лучшая актриса»:

  • Джессика Честейн («Глаза Тэмми Фэй»);
  • Оливия Колман («Незнакомая дочь»);
  • Пенелопа Крус («Параллельные матери»);
  • Николь Кидман («В роли Рикардо»);
  • Кристен Стюарт («Спенсер»).

Номинация «Лучший актер»:

  • Хавьер Бардем («В роли Рикардо»);
  • Бенедикт Камбербэтч («Власть пса»);
  • Эндрю Гарфилд («Тик-так... БУМ!»);
  • Уилл Смит («Король Ричард»);
  • Дензел Вашингтон («Трагедия Макбета»).

Номинация «Лучший фильм»:

  • «Белфаст» (Belfast), режиссер Кеннета Брана;
  • «CODA: Ребенок глухих родителей» (CODA), режиссер Сиан Хедер;
  • «Не смотрите наверх» (Don’t Look Up), режиссер Адам МакКей;
  • «Сядь за руль моей машины» (Doraibu mai ka), режиссер Рюсукэ Хамагути;
  • «Дюна» (Dune), режиссер Дени Вильнёв;
  • «Король Ричард» (King Richard), режиссер Рейнальдо Маркус Грин;
  • «Лакричная пицца» (Licorice Pizza), режиссер Пол Томас Андерсон;
  • «Аллея кошмаров» (Nightmare Alley), режиссер Гильермо дель Торо;
  • «Власть пса» (The Power of the Dog), режиссер Джейн Кэмпион;
  • «Вестсайдская история» (West Side Story), режиссер Стивен Спилберг.

Номинация «Лучшая режиссура»:

  • Кеннет Брана («Белфаст»);
  • Рюсукэ Хамагути («Сядь за руль моей машины»);
  • Пол Томас Андерсон («Лакричная пицца»);
  • Стивен Спилберг («Вестсайдская история»);
  • Джейн Кэмпион («Власть пса»).

Номинация «Лучший иностранный фильм»:

  • «Сядь за руль моей машины» Рюсукэ Хамагути;
  • «Рука бога» Паоло Соррентино;
  • «Худший человек на свете» Йоакима Триера;
  • «Лунана: Як в классной комнате» Паво Чойнинг Доржи;
  • «Побег» (Flee) Йонаса Поэра Расмуссена.

Номинация «Лучший анимационный фильм»:

  • «Энканто» студии Disney;
  • «Митчеллы против машин» Майкла Рианды;
  • «Побег» Йонаса Поэра Расмуссена;
  • «Райя и последний дракон» студии Disney Дона Холла, Карлоса Лопеса Эстрады, Джона Рипы;
  • «Лука» Энрико Касаросы.

Номинация «Лучший анимационный короткометражный фильм»:

  • «Боксбалет» Антона Дьякова;
  • «Дела искусства» Джоанны Куинн;
  • «Бестия» Хьюго Коваррубиаса;
  • «Робин» Дэна Оджари и Майкла Плиза;
  • «Стеклоочиститель» Альберто Мьельго.

Пока есть время вспомнить, как проходила церемония «Оскар» в прошлом году. А для самых терпеливых киноманов у нас есть тест: угадайте фильм по последнему кадру.

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«Оскар»киноБенедикт Камбербэтч
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