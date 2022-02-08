Уилл Смит против Камбербэтча: полный список номинантов на «Оскар»

Американская киноакадемия назвала номинантов на «Оскар» в этом году. Российские фильмы в шорт-лист не попали, но это не повод унывать — лучше давайте делать ставки, кто получит вот-вот статуэтки. Церемония награждения пройдет 27 марта в Лос-Анджелесе. И вот кого мы увидим на ковровой дорожке.
Номинация «Лучшая актриса»:
- Джессика Честейн («Глаза Тэмми Фэй»);
- Оливия Колман («Незнакомая дочь»);
- Пенелопа Крус («Параллельные матери»);
- Николь Кидман («В роли Рикардо»);
- Кристен Стюарт («Спенсер»).
Номинация «Лучший актер»:
- Хавьер Бардем («В роли Рикардо»);
- Бенедикт Камбербэтч («Власть пса»);
- Эндрю Гарфилд («Тик-так... БУМ!»);
- Уилл Смит («Король Ричард»);
- Дензел Вашингтон («Трагедия Макбета»).
Номинация «Лучший фильм»:
- «Белфаст» (Belfast), режиссер Кеннета Брана;
- «CODA: Ребенок глухих родителей» (CODA), режиссер Сиан Хедер;
- «Не смотрите наверх» (Don’t Look Up), режиссер Адам МакКей;
- «Сядь за руль моей машины» (Doraibu mai ka), режиссер Рюсукэ Хамагути;
- «Дюна» (Dune), режиссер Дени Вильнёв;
- «Король Ричард» (King Richard), режиссер Рейнальдо Маркус Грин;
- «Лакричная пицца» (Licorice Pizza), режиссер Пол Томас Андерсон;
- «Аллея кошмаров» (Nightmare Alley), режиссер Гильермо дель Торо;
- «Власть пса» (The Power of the Dog), режиссер Джейн Кэмпион;
- «Вестсайдская история» (West Side Story), режиссер Стивен Спилберг.
Номинация «Лучшая режиссура»:
- Кеннет Брана («Белфаст»);
- Рюсукэ Хамагути («Сядь за руль моей машины»);
- Пол Томас Андерсон («Лакричная пицца»);
- Стивен Спилберг («Вестсайдская история»);
- Джейн Кэмпион («Власть пса»).
Номинация «Лучший иностранный фильм»:
- «Сядь за руль моей машины» Рюсукэ Хамагути;
- «Рука бога» Паоло Соррентино;
- «Худший человек на свете» Йоакима Триера;
- «Лунана: Як в классной комнате» Паво Чойнинг Доржи;
- «Побег» (Flee) Йонаса Поэра Расмуссена.
Номинация «Лучший анимационный фильм»:
- «Энканто» студии Disney;
- «Митчеллы против машин» Майкла Рианды;
- «Побег» Йонаса Поэра Расмуссена;
- «Райя и последний дракон» студии Disney Дона Холла, Карлоса Лопеса Эстрады, Джона Рипы;
- «Лука» Энрико Касаросы.
Номинация «Лучший анимационный короткометражный фильм»:
- «Боксбалет» Антона Дьякова;
- «Дела искусства» Джоанны Куинн;
- «Бестия» Хьюго Коваррубиаса;
- «Робин» Дэна Оджари и Майкла Плиза;
- «Стеклоочиститель» Альберто Мьельго.
Пока есть время вспомнить, как проходила церемония «Оскар» в прошлом году. А для самых терпеливых киноманов у нас есть тест: угадайте фильм по последнему кадру.