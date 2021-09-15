В Новосибирске почтили память белого генерала — он до сих пор считается военным преступником

В среду, 15 сентября, около дома купца Маштакова на Свердлова, 15 возложили цветы к столетию со дня смерти генерала Белой армии барона Романа Федоровича фон Унгерн-Штернберга. Он был расстрелян в 1921 году в Новосибирске. А в 1998 году Новосибирский областной суд отказался его реабилитировать.

— Ему возлагают цветы, потому что это вопрос справедливости. Почему не все белые генералы реабилитированы? Причем именно те, которые не были коллаборационистами во Вторую мировую войну. Есть белые генералы, которые дожили до Второй мировой войны, например, Николай Краснов, и были коллаборационистами. А он не был. Почему он не был реабилитирован, как Деникин, как Врангель? Во-вторых, барон Унгерн является такой мифологической константой города Новосибирска. Можно сказать, городская легенда. Но городские легенды часто выдуманные, а барон — это историческая личность, которая известна далеко за пределами России, Сибири. Его судьбой, событиями годовщины его расстрела интересуются люди в Южной Америке, в Европе, — рассказал НГС писатель-философ Евгений Нечкасов.