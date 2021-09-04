Красивые и обнаженные: известные фотографы сняли моделей ню в Караканском бору — подборка лучших фото

В Караканском бору закрылся фестиваль, где известные фотографы снимали голых моделей
В Новосибирске закрылся популярный среди любителей художественной фотосъемки фотофест «Каракан», куда съезжались фотографы из разных городов и снимали обнаженных моделей. Фестиваль проходил два–три раза в год — участники собирались в основном на базе отдыха «Каракан» — и завершился через 13 лет. Заключительная фототусовка случилась в последние выходные августа. О «Каракане» и причине его закрытия корреспонденту НГС Илье Калинину рассказал основатель фотофеста Филипп Родионов. Показываем красивые фотографии с фестивалей разных лет.
В 2008 году небольшая дружеская группа фотографов собралась на базе «Каракан», как вспоминает организатор фотофеста Филипп Родионов, чтобы устроить на природе что-то вроде корпоратива.
— В какой-то момент одна из подруг-фотографов вдруг разделась и попросила сфотографировать ее на фоне какой-то развалюхи в деревне Завьялово. Она, как сейчас помню, сказала: «Вокруг меня столько талантливых фотографов, снимите меня ню. Я всегда хотела, а тут такая атмосфера». Вот так всё это и началось. А потом стали приезжать уже специально обученные модели, которые позировали в стиле ню. Кто-то постоянно ездил, кто-то только смотрел фотки в закрытой группе (закрытая группа во «ВКонтакте» насчитывает около 1500 участников. — Прим. ред.) и боялся ехать, потому что считал, что тут собираются извращенцы, — шутит Филипп Родионов.
Такие «корпоративы» проходили два–три раза в год — летом, осенью, зимой — и, как правило, на базе отдыха «Каракан». Хотя были и другие красивые места в Новосибирской области, куда выезжала фототусовка. Участие было платным. Профессиональным моделям выплачивали даже небольшие гонорары.
— 34 раза мы выезжали на фотофест.
Понятно, что «визитной карточкой» фотофеста стала именно обнаженка, но это не значит, что на «Каракане» снимали только ню. Сюжеты были совершенно разными: кто-то снимал моделей в одежде или просто природу и какие-нибудь объекты. На фестиваль съезжались как известные фотохудожники Новосибирска, так и гости из других регионов. Здесь побывали такие известные профессионалы, как Андрей Пашис, Константин Ощепков, Александр Козлов, Игорь Парфёнов, Дмитрий Карпушев из Томска. Был даже легендарный советско-российский фотограф из Новокузнецка Николай Бахарев.
— Я решил больше не заниматься этим проектом. Для меня же это мероприятие некоммерческое: на него тратятся реальные силы, а надо бы задуматься и о другом... Некоторые участники озвучили желание продолжить проект, но как-то неконкретно, и это были люди из других городов. Что-то вроде: «Я у себя в Бийске попробовал бы такое». Я им говорил, мол, пожалуйста, делайте. Из новосибирцев же такое никто не предлагал, — замечает Родионов.
Филипп Родионов — известный новосибирский event-менеджер, занимающийся проведением различных корпоративов. Автор и организатор таких массовых проектов, как фестиваль «Дни энергии», фотофест «Каракан», заплыв на надувных резиновых женщинах Bubblе Baba Challenge Nsk и музыкальный фестиваль «Индия». На сегодня из всех этих проектов остался только «Индия». Если появятся спонсоры, уточнил Родионов, он готов возродить заплыв на надувных женщинах.
В феврале 2020 года НГС рассказал, как прошла фотосессия с обнаженными моделями в снегу на одной из баз отдыха в Маслянинском районе.