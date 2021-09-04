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Красивые и обнаженные: известные фотографы сняли моделей ню в Караканском бору — подборка лучших фото

Голые девушки позировали в красивом лесу на берегу Обского моря

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Фотофест «Каракан» — это не всегда ню

Фотофест «Каракан» — это не всегда ню

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В Караканском бору закрылся фестиваль, где известные фотографы снимали голых моделей

В Новосибирске закрылся популярный среди любителей художественной фотосъемки фотофест «Каракан», куда съезжались фотографы из разных городов и снимали обнаженных моделей. Фестиваль проходил два–три раза в год — участники собирались в основном на базе отдыха «Каракан» — и завершился через 13 лет. Заключительная фототусовка случилась в последние выходные августа. О «Каракане» и причине его закрытия корреспонденту НГС Илье Калинину рассказал основатель фотофеста Филипп Родионов. Показываем красивые фотографии с фестивалей разных лет.

Типичный сюжет с любого фотофеста: данный кадр сделан в 2011 году

Типичный сюжет с любого фотофеста: данный кадр сделан в 2011 году

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Никакого монтажа — всё вживую

Никакого монтажа — всё вживую

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Мастера ню и жанровых фото размышляют над новыми сюжетами

Мастера ню и жанровых фото размышляют над новыми сюжетами

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В 2008 году небольшая дружеская группа фотографов собралась на базе «Каракан», как вспоминает организатор фотофеста Филипп Родионов, чтобы устроить на природе что-то вроде корпоратива.

Часто рабочие моменты одного фотографа попадают в кадр к другому

Часто рабочие моменты одного фотографа попадают в кадр к другому

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Кто-то делает потом такие художественные коллажи...

Кто-то делает потом такие художественные коллажи...

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Словно оформляет работы на выставку

Словно оформляет работы на выставку

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— В какой-то момент одна из подруг-фотографов вдруг разделась и попросила сфотографировать ее на фоне какой-то развалюхи в деревне Завьялово. Она, как сейчас помню, сказала: «Вокруг меня столько талантливых фотографов, снимите меня ню. Я всегда хотела, а тут такая атмосфера». Вот так всё это и началось. А потом стали приезжать уже специально обученные модели, которые позировали в стиле ню. Кто-то постоянно ездил, кто-то только смотрел фотки в закрытой группе (закрытая группа во «ВКонтакте» насчитывает около 1500 участников. — Прим. ред.) и боялся ехать, потому что считал, что тут собираются извращенцы, — шутит Филипп Родионов.

Чёрно-белое фото порой выглядит лучше цветного варианта...

Чёрно-белое фото порой выглядит лучше цветного варианта...

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Хоть с одной стороны...

Хоть с одной стороны...

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... хоть с другой

... хоть с другой

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Такие «корпоративы» проходили два–три раза в год — летом, осенью, зимой — и, как правило, на базе отдыха «Каракан». Хотя были и другие красивые места в Новосибирской области, куда выезжала фототусовка. Участие было платным. Профессиональным моделям выплачивали даже небольшие гонорары.

А это «закулисье» фотофеста

А это «закулисье» фотофеста

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Оно может быть как немного романтичным...

Оно может быть как немного романтичным...

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... так и достаточно ироничным

... так и достаточно ироничным

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— 34 раза мы выезжали на фотофест. 35-й был заключительным. Обычно собиралось в районе 40 человек. Это фотографы, их друзья, визажисты, видеографы, мастера бодиарта, модели… Моделей всегда приезжало по-разному: от одной и до семи доходило. Иногда моделями выступали и мужчины, — рассказывает Родионов.

Модели ню могут позировать и в одежде

Модели ню могут позировать и в одежде

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А если надо — обсыпаться песком и зарываться в него

А если надо — обсыпаться песком и зарываться в него

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Понятно, что «визитной карточкой» фотофеста стала именно обнаженка, но это не значит, что на «Каракане» снимали только ню. Сюжеты были совершенно разными: кто-то снимал моделей в одежде или просто природу и какие-нибудь объекты. На фестиваль съезжались как известные фотохудожники Новосибирска, так и гости из других регионов. Здесь побывали такие известные профессионалы, как Андрей Пашис, Константин Ощепков, Александр Козлов, Игорь Парфёнов, Дмитрий Карпушев из Томска. Был даже легендарный советско-российский фотограф из Новокузнецка Николай Бахарев.

Фотофест «Каракан» — это и такое...

Фотофест «Каракан» — это и такое...

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И такое...

И такое...

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И вот такое

И вот такое

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— Я решил больше не заниматься этим проектом. Для меня же это мероприятие некоммерческое: на него тратятся реальные силы, а надо бы задуматься и о другом... Некоторые участники озвучили желание продолжить проект, но как-то неконкретно, и это были люди из других городов. Что-то вроде: «Я у себя в Бийске попробовал бы такое». Я им говорил, мол, пожалуйста, делайте. Из новосибирцев же такое никто не предлагал, — замечает Родионов.

Но «визитная карточка» всё же — ню

Но «визитная карточка» всё же — ню

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Ню красивое и профессиональное

Ню красивое и профессиональное

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Возможно, это будущая принцесса-модель в стиле ню

Возможно, это будущая принцесса-модель в стиле ню

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Филипп Родионов — известный новосибирский event-менеджер, занимающийся проведением различных корпоративов. Автор и организатор таких массовых проектов, как фестиваль «Дни энергии», фотофест «Каракан», заплыв на надувных резиновых женщинах Bubblе Baba Challenge Nsk и музыкальный фестиваль «Индия». На сегодня из всех этих проектов остался только «Индия». Если появятся спонсоры, уточнил Родионов, он готов возродить заплыв на надувных женщинах.

Пойманные рабочие моменты порой получаются не хуже постановочных кадров

Пойманные рабочие моменты порой получаются не хуже постановочных кадров

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Черно-белый сюжет от признанного мастера фото в стиле ню Константина Ощепкова

Черно-белый сюжет от признанного мастера фото в стиле ню Константина Ощепкова

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Это был последний фотофест «Каракан», если никто не решит его возродить

Это был последний фотофест «Каракан», если никто не решит его возродить

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В феврале 2020 года НГС рассказал, как прошла фотосессия с обнаженными моделями в снегу на одной из баз отдыха в Маслянинском районе.

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