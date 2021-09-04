Красивые и обнаженные: известные фотографы сняли моделей ню в Караканском бору — подборка лучших фото

— В какой-то момент одна из подруг-фотографов вдруг разделась и попросила сфотографировать ее на фоне какой-то развалюхи в деревне Завьялово. Она, как сейчас помню, сказала: «Вокруг меня столько талантливых фотографов, снимите меня ню. Я всегда хотела, а тут такая атмосфера». Вот так всё это и началось. А потом стали приезжать уже специально обученные модели, которые позировали в стиле ню. Кто-то постоянно ездил, кто-то только смотрел фотки в закрытой группе (закрытая группа во «ВКонтакте» насчитывает около 1500 участников. — Прим. ред.) и боялся ехать, потому что считал, что тут собираются извращенцы, — шутит Филипп Родионов.

