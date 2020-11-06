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«Кто я такой, чтоб не пить?»: вспоминаем 5 самых смешных монологов Жванецкого

Сатирик скончался сегодня на 87-м году жизни

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Жванецкий начал выступать в 1960-х и только месяц назад объявил о завершении карьеры

Жванецкий начал выступать в 1960-х и только месяц назад объявил о завершении карьеры

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Сегодня стало известно о смерти писателя и сатирика Михаила Жванецкого. Еще в начале октября он объявил об уходе со сцены, решение было принято из-за возраста — в марте юмористу исполнилось 86 лет. С уходом Жванецкого, как верно было подмечено в Сети, юмор осиротел.

Жванецкий шутил на разные темы: о жизни в России («Нормальный человек в нашей стране откликается на окружающее только одним — он пьет. Поэтому непьющий все-таки сволочь»), о менталитете его родной Одессы («Может быть, вы не знаете, но в Одессе быстро поднятое не считается упавшим»), об отношениях («Не можешь любить — сиди дружи!») и жизни («Очень коротко живут в этой стране люди, дома, могилы»). До конца жизни он собирал полные залы.

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Публикуем подборку самых ярких выступлений сатирика.

«Монолог порочного человека»

«Дефицит»

«Софья Генриховна!»

«Кто я такой, чтоб не пить?»

«Баба-яга»

Несколько лет назад Михаил Жванецкий общался с нами о власти, молодежи и своем отношении к современному юмору. Почитайте это интервью здесь.

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Михаил Жванецкийюморсатирик
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