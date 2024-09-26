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Криминал Дело Витухина эксклюзив Стал чиновником новосибирской мэрии: в департамент инвестиций перешел силовик — он расследовал дело Витухина

Стал чиновником новосибирской мэрии: в департамент инвестиций перешел силовик — он расследовал дело Витухина

Бывший сотрудник СК стал чиновником

2 212
18 комментариев

Силовик перешёл на новую работу в конце августа

Бывший следователь СК Дмитрий Богомолов устроился на работу в Департамент инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска. Он расследовал уголовное дело в отношении бывшего начальника этой структуры Виталия Витухина, сообщил источник НГС.

По данным собеседника, Дмитрий Богомолов был следователем по особо важным делам второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Новосибирской области. Силовик входил в следственную группу, которая занималась делом Виталия Витухина, следует из документа, с которым ознакомился НГС.

В пресс-центре мэрии НГС подтвердили, что полный тёзка Дмитрия Богомолова замещает должность заместителя начальника отдела формирования и рассмотрения инвестиционных предложений управления инвестиций мэрии в департаменте. Его назначили 30 августа. Ранее сотрудник не работал в мэрии, уточнили в администрации.

Департаментом инвестиций руководит Александр Морозов. Ранее начальником департамента инвестиций был Виталий Витухин. 3 июня стало известно о его задержании. Витухина обвиняют в злоупотреблении полномочиями и препятствовании предпринимательской деятельности. НГС подробно разбирал оба уголовных дела экс-главы департамента. Первое связано с частью Заельцовского кладбища, незаконную продажу которого вменяют бывшему чиновнику, второе — с ларьками на МЖК, строительству которых он якобы мешал.

В сентябре в отношении Виталия Витухина возбудили третье уголовное дело — НГС выяснил, что оно связано с ремонтом муниципальных бань.

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Комментарии
19
Никодим
1 час
Смотрящий назначен!
Муссон
1 час
Богомолов освободил для себя место)))
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