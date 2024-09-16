Новосибирский парикмахер выслушал приговор за попытку взорвать военкомат — видео, как он закладывает бомбу

Одним из доказательств стала видеозапись Источник: УФСБ России по Новосибирской области











Второй восточный окружной военный суд вынес приговор жителю Новосибирска, парикмахеру Евгению Ряполову* (внесен в список террористов и экстремистов) за попытку взорвать военкомат и незаконное изготовление взрывного устройства. Мужчину приговорили к 13 годам лишения свободы и штрафу 248 тысяч рублей.

Мужчина попал в объектив камеры видеонаблюдения Источник: источник НГС

По данным следствия, в декабре 2023 года Ряполов* установил на здание военкомата по Центральному административному округу и Октябрьского района самодельное взрывное устройство. Сотрудники ФСБ и полиции не допустили подрыв здания.

— В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий установлен и задержан, житель города Новосибирска Евгений Ряполов*, который пытался совершить диверсионно-террористический акт, установив на здание военкомата самодельное взрывное устройство, приведя его в боевое состояние, — указано в официальном пресс-релизе ФСБ. — Как установлено следствием, новосибирец самостоятельно изготовил и заложил СВУ в здание военкомата с целью воспрепятствования проведению специальной военной операции.

Новосибирцу было предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 222.1 УК России (незаконные приобретение, хранение, ношение взрывчатых веществ, взрывных устройств), ч. 1 ст. 223.1 УК России (незаконное изготовление взрывчатых веществ), ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 205 УК РФ (покушение на террористический акт — совершение взрыва, поджога в целях дестабилизации деятельности органов власти).

Евгения Ряполова* приговорили к 13 годам лишения свободы, 3 из которых он проведет в тюрьме, еще 10 лет — в колонии строго режима. Также ему назначили штраф в размере 248 тысяч рублей.

* Евгений Ряполов внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.