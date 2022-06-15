На Есенина нашли опасный боеприпас — его уничтожили саперы Росгвардии
О находке силовикам сообщили местные жители
В Новосибирске за неделю поступило 236 сообщений о ложных минированиях. Также в городе обнаружили пакет с боеприпасом.
— Не уменьшается количество террористических угроз, ложных минирований. Таких случаев у нас было 236 за неделю. Все отработаны по алгоритму, — рассказал 15 июня во время аппаратного совещания в мэрии Сергей Куценко, начальник департамента ЧС мэрии Новосибирска.
Он объяснил, что проверки после таких сообщений, как правило, проводят без эвакуации жителей или посетителей. Такую рекомендацию дал оперативный штаб.
— Было сообщение об обнаружении взрывного устройства на улице Есенина, 12. Пакет обнаружен, саперами Росгвардии был уничтожен, — сообщил Сергей Куценко.
Информацию о найденной взрывчатке подтвердили в пресс-службе Росгвардии. О находке в управление сообщили местные жители.
— Прибывшие на место взрывотехники осмотрели находку и установили, что это инженерный боеприпас со следами коррозии, который представляет угрозу жизни и здоровью граждан, — пояснили НГС в Росгвардии.
Боеприпас обследовали специалисты инженерно-технического отделения ОМОН «Сибирь». После этого его уничтожили.
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