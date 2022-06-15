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На Есенина нашли опасный боеприпас — его уничтожили саперы Росгвардии

О находке силовикам сообщили местные жители

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Взрывчатку ликвидировали сотрудники Росгвардии

Взрывчатку ликвидировали сотрудники Росгвардии

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В Новосибирске за неделю поступило 236 сообщений о ложных минированиях. Также в городе обнаружили пакет с боеприпасом.

— Не уменьшается количество террористических угроз, ложных минирований. Таких случаев у нас было 236 за неделю. Все отработаны по алгоритму, — рассказал 15 июня во время аппаратного совещания в мэрии Сергей Куценко, начальник департамента ЧС мэрии Новосибирска.

Он объяснил, что проверки после таких сообщений, как правило, проводят без эвакуации жителей или посетителей. Такую рекомендацию дал оперативный штаб.

— Было сообщение об обнаружении взрывного устройства на улице Есенина, 12. Пакет обнаружен, саперами Росгвардии был уничтожен, — сообщил Сергей Куценко.

Информацию о найденной взрывчатке подтвердили в пресс-службе Росгвардии. О находке в управление сообщили местные жители.

— Прибывшие на место взрывотехники осмотрели находку и установили, что это инженерный боеприпас со следами коррозии, который представляет угрозу жизни и здоровью граждан, — пояснили НГС в Росгвардии.

Боеприпас обследовали специалисты инженерно-технического отделения ОМОН «Сибирь». После этого его уничтожили.

Ранее в Новосибирске к трем годам лишения свободы приговорили 21-летнего парня. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима.

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