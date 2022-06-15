На Есенина нашли опасный боеприпас — его уничтожили саперы Росгвардии

В Новосибирске за неделю поступило 236 сообщений о ложных минированиях. Также в городе обнаружили пакет с боеприпасом.



— Не уменьшается количество террористических угроз, ложных минирований. Таких случаев у нас было 236 за неделю. Все отработаны по алгоритму, — рассказал 15 июня во время аппаратного совещания в мэрии Сергей Куценко, начальник департамента ЧС мэрии Новосибирска.