«Посыпали деньги солью»: жительница Новосибирска «сняла порчу» с двух женщин на Алтае — видео

Подозреваемых отправили под стражу Источник: Пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю











Жительница Новосибирска задержана в Барнауле за обман пенсионерок — она «снимала порчу». Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.



28-летняя жительница Новосибирска «работала» в паре с 45-летней подельницей из Красноярска, которая представлялась «целительницей Тамарой». Женщины остановили на улице 74-летнюю пенсионерку и убедили ее в том, что на ней лежит порча, поэтому нужно сделать оберег. Бабушку из Барнаула заставили отдать 40 тысяч рублей и золотые украшения.



— Злоумышленницы для убедительности посыпали деньги солью, а затем ловко подменили их банкнотами «банка приколов». Напоследок лжецелительницы рекомендовали не прикасаться к «деньгам» три дня, — рассказали в полиции.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю

По аналогичной схеме женщины обманули и 88-летнюю пенсионерку. У нее также забрали 40 тысяч рублей, при золотых кольца и подвеску. Бабушка намеревалась отдать им сбережения, которые хранились в банке, но от этого шага ее отговорила сотрудница отделения финансовой организации.



Вскоре полицейские задержали «целительниц», во время обысков у них нашли деньги и ювелирные изделия. Отмечается, что обе женщины ранее были судимы.



Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве (ч.2 ст. 159 УК РФ). Обе подозреваемые отправлены под стражу.

