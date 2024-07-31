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Криминал «Посыпали деньги солью»: жительница Новосибирска «сняла порчу» с двух женщин на Алтае — видео

«Посыпали деньги солью»: жительница Новосибирска «сняла порчу» с двух женщин на Алтае — видео

Сибирячка «трудилась» в паре с «целительницей Тамарой»

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2 комментария
Подозреваемых отправили под стражу

Жительница Новосибирска задержана в Барнауле за обман пенсионерок — она «снимала порчу». Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

28-летняя жительница Новосибирска «работала» в паре с 45-летней подельницей из Красноярска, которая представлялась «целительницей Тамарой». Женщины остановили на улице 74-летнюю пенсионерку и убедили ее в том, что на ней лежит порча, поэтому нужно сделать оберег. Бабушку из Барнаула заставили отдать 40 тысяч рублей и золотые украшения.

— Злоумышленницы для убедительности посыпали деньги солью, а затем ловко подменили их банкнотами «банка приколов». Напоследок лжецелительницы рекомендовали не прикасаться к «деньгам» три дня, — рассказали в полиции.

По аналогичной схеме женщины обманули и 88-летнюю пенсионерку. У нее также забрали 40 тысяч рублей, при золотых кольца и подвеску. Бабушка намеревалась отдать им сбережения, которые хранились в банке, но от этого шага ее отговорила сотрудница отделения финансовой организации.

Вскоре полицейские задержали «целительниц», во время обысков у них нашли деньги и ювелирные изделия. Отмечается, что обе женщины ранее были судимы.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве (ч.2 ст. 159 УК РФ). Обе подозреваемые отправлены под стражу.

В начале июня жительница Новосибирска «сняла порчу» жительнице города Уржум за 786 тысяч рублей. Жертве задержанной «целительницы» пришлось оформить на себя несколько кредитов.

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Новосибирск Алтайский край МВД Лжецелительницы
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Комментарии
3
Гость
31 июля 2024, 00:19
Цыганва?
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