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Криминал «Выполнила серию обрядов»: жительница Новосибирска «сняла порчу» за 768 тысяч рублей

«Выполнила серию обрядов»: жительница Новосибирска «сняла порчу» за 768 тысяч рублей

Жертве подозреваемой в мошенничестве пришлось оформить на себя несколько кредитов

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«Ведьма» вернула потерпевшей 400 тысяч рублей после визита полицейских

21-летняя жительница Новосибирска «помогла снять порчу» жительнице города Уржум за 786 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Кировской области.

В ведомстве сообщили, что жительница города Уржум нашла в интернете объявление о «помощи в снятии порчи». Она связалась с «колдуньей», которая пообещала выполнить «серию обрядов», которые якобы должны были помочь наладить личную жизнь жительницы Кировской области. «Ведьма» работала не бесплатно — просила переводить деньги на покупку ингредиентов, магических аксессуаров и так далее.

— За полтора месяца общения жертва оформила на себя несколько кредитов и в общей сложности перевела инфоцыганке 786 тысяч рублей,— говорится в сообщении полиции.

Сотрудники полиции установили личность подозреваемой. Ей оказалась 21-летняя жительница Новосибирска. Её задержали полицейские из Кировской области, которые приехали в наш город в командировку. Жительница Новосибирска призналась в содеянном и перевела потерпевшей 400 тысяч рублей для частичного возмещения причиненного ущерба.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в крупном размере (ч.3 ст. 159 УК РФ).

Расследование уголовного дела продолжается.

В конце марта суд в Новосибирске отправил в колонию «Цыганку Риту». Оказалось, что цыганкой представлялся мужчина, который выманил у жертвы 5 миллионов рублей.

ПО ТЕМЕ
Новосибирск Кировская область МВД Мошенничество
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