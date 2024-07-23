НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+24°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+24°

облачно, без осадков

ощущается как +26

1 м/c,

зап.

 744мм 63%
Подробнее
7 Пробки
USD 87,78
EUR 95,76

СРОЧНО

Группа S7 заявила о слиянии трёх дочерних компаний

Подорожали авто с пробегом
Работа в Новосибирске
Получила диплом вуза КНР
Новосибирск ведет соцсети
Сколько стоит отпуск в Румынии
Июльфест в Новосибирске
Ушел от следствия на СВО
Разоблачили мифы об имплантах
Реконструкция завода в центре
НГС в Telegram
Криминал Пассажир рейса Москва-Новосибирск покурил в самолете — на трапе его встретила полиция

Пассажир рейса Москва-Новосибирск покурил в самолете — на трапе его встретила полиция

В МВД сообщили, что нарушитель — иностранец

605
8 комментариев
Мужчина решил покурить в туалете

В Новосибирске привлекли к административной ответственности иностранца, который покурил сигарету на борту самолёта. Об этом рассказали в пресс-службе УТ МВД России по СФО.

В ведомстве пояснили, что в дежурную часть полиции в аэропорту Толмачёво поступило сообщение о нарушителе. Правоохранители отправились к борту самолёта, который прибыл в Новосибирск из Москвы.

— Прибывшие на место происшествия сотрудники транспортной полиции установили, что 42-летний гражданин одной из стран Средней Азии во время перелета курил табачную сигарету в туалетной комнате лайнера, — рассказали в УТ МВД России по Сибирскому федеральному округу.

В отношении нарушителя составили протокол

В отношении иностранца составили административный протокол по части 1 статьи 6.24 КоАП РФ «Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах». Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде штрафа в 1 500 рублей.

Ранее НГС писал о том, как два новосибирца поели на 17 тысяч рублей в баре и ушли, не рассчитавшись.

ПО ТЕМЕ
Аэропорт Толмачево Новосибирск Полиция
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
11
Z-яя
23 июля 2024, 18:11
А что так бюджетно? Он сейчас абонемент купит, и будет летать ржать надо всеми
233143581
23 июля 2024, 18:07
А других сейчас и нет. Или трико, или джинсы. Их как грязи. Хочешь представительно, цивильно, покупай костюм. его тоже, ещё поискать придётся.
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
А можно всех посмотреть? Где еще в Новосибирске можно организовать пешеходную улицу — ищем альтернативу улице Ленина
Стас Соколов
Эксперт
Мнение
Увез бабушку в госпиталь и продал квартиру. Три истории о том, как собственники теряли жилье
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
Супер-Маша и солдафон: в прокат вышел фильм «Не одна дома» с Миланой Хаметовой — почему его стоит посмотреть родителям
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Мнение
«Полжизни подвергаются влиянию липкого налета»: действительно ли нужно чистить зубы дважды в день?
Лилия Кузьменкова
Мнение
Пять знаков Зодиака почувствуют влияние полнолуния в Козероге: кому нужно быть осторожным
Елена Коржаневская
Рекомендуем
Знакомства

Алла,54

Jullia,34

Оксана,48

Слава,50

Лилия,37

Анюта,34

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Удаление неприятных запахов в салоне авто

1 000 ₽

Добавить объявление