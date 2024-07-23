Пассажир рейса Москва-Новосибирск покурил в самолете — на трапе его встретила полиция

Мужчина решил покурить в туалете Источник: УТ МВД России по СФО











В Новосибирске привлекли к административной ответственности иностранца, который покурил сигарету на борту самолёта. Об этом рассказали в пресс-службе УТ МВД России по СФО.



В ведомстве пояснили, что в дежурную часть полиции в аэропорту Толмачёво поступило сообщение о нарушителе. Правоохранители отправились к борту самолёта, который прибыл в Новосибирск из Москвы.



— Прибывшие на место происшествия сотрудники транспортной полиции установили, что 42-летний гражданин одной из стран Средней Азии во время перелета курил табачную сигарету в туалетной комнате лайнера, — рассказали в УТ МВД России по Сибирскому федеральному округу.

В отношении нарушителя составили протокол Источник: УТ МВД России по СФО











В отношении иностранца составили административный протокол по части 1 статьи 6.24 КоАП РФ «Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах». Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде штрафа в 1 500 рублей.

