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Происшествия «Выглядели презентабельно»: два новосибирца поели на 17 тысяч рублей в баре и ушли, не рассчитавшись

«Выглядели презентабельно»: два новосибирца поели на 17 тысяч рублей в баре и ушли, не рассчитавшись

Они несколько раз вставали и выходили покурить. С последнего перекура мужчины в бар не вернулись

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75 комментариев
По словам администрации заведения, эти мужчины ушли, оставив счет почти на 17 тысяч рублей

Два гостя Sabai-Bar в новосибирском Академгородке не оплатили свой счет почти в 17 тысяч рублей и ушли из заведения. По словам представителей заведения, мужчины не вызывали подозрений и выглядели презентабельно.

— Мужчины вели себя обычно, вежливо общались с персоналом. Несколько раз выходили из бара перекурить, подозрений не вызывали. Счет они в итоге не оплатили, о своем уходе не предупредили. Это произошло вечером в субботу, 29 июня, в нашем филиале на ул. Инженерной в Академгородке, — сообщили НГС в Sabai-Bar.

Мужчины не рассчитались за семь бутылок пива, четыре стопки 8-летнего виски, теплый салат Том Ям Тхале, фаршированного кальмара, попкорн из тигровых креветок, крабовые крокеты, тартар из лосося и несколько порций роллов.

Администрация бара обратилась с заявлением в МВД (копия есть в распоряжении редакции). НГС запросил информацию в областном главке полиции, при получении ответа материал будет дополнен.

Если вы знаете мужчин на фото, или это вы сами, сообщите об этом редакции НГС.
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Ранее посетителей бара «22» в Новосибирске эвакуировали из-за трех пьяных мужчин, распыливших перцовый баллончик.

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Обновлено: в адрес редакции поступил комментарий ГУ МВД по Новосибирской области.

— Заявление об указанных в вашей публикации фактах от администрации заведения поступило в органы МВД. Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего, — отметили в областном главке полиции.

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Комментарии
80
6mitya9
1 июля 2024, 11:53
никого в смокингах не увидел...
280155203
1 июля 2024, 11:56
какой масти эти Гуси?
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