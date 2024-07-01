«Выглядели презентабельно»: два новосибирца поели на 17 тысяч рублей в баре и ушли, не рассчитавшись

По словам администрации заведения, эти мужчины ушли, оставив счет почти на 17 тысяч рублей Источник: Sabai-Bar











Два гостя Sabai-Bar в новосибирском Академгородке не оплатили свой счет почти в 17 тысяч рублей и ушли из заведения. По словам представителей заведения, мужчины не вызывали подозрений и выглядели презентабельно.



— Мужчины вели себя обычно, вежливо общались с персоналом. Несколько раз выходили из бара перекурить, подозрений не вызывали. Счет они в итоге не оплатили, о своем уходе не предупредили. Это произошло вечером в субботу, 29 июня, в нашем филиале на ул. Инженерной в Академгородке, — сообщили НГС в Sabai-Bar.



Мужчины не рассчитались за семь бутылок пива, четыре стопки 8-летнего виски, теплый салат Том Ям Тхале, фаршированного кальмара, попкорн из тигровых креветок, крабовые крокеты, тартар из лосося и несколько порций роллов.

Администрация бара обратилась с заявлением в МВД (копия есть в распоряжении редакции). НГС запросил информацию в областном главке полиции, при получении ответа материал будет дополнен.

Ранее посетителей бара «22» в Новосибирске эвакуировали из-за трех пьяных мужчин, распыливших перцовый баллончик.

