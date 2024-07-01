«Выглядели презентабельно»: два новосибирца поели на 17 тысяч рублей в баре и ушли, не рассчитавшись

Два гостя Sabai-Bar в новосибирском Академгородке не оплатили свой счет почти в 17 тысяч рублей и ушли из заведения. По словам представителей заведения, мужчины не вызывали подозрений и выглядели презентабельно.
— Мужчины вели себя обычно, вежливо общались с персоналом. Несколько раз выходили из бара перекурить, подозрений не вызывали. Счет они в итоге не оплатили, о своем уходе не предупредили. Это произошло вечером в субботу, 29 июня, в нашем филиале на ул. Инженерной в Академгородке, — сообщили НГС в Sabai-Bar.
Мужчины не рассчитались за семь бутылок пива, четыре стопки 8-летнего виски, теплый салат Том Ям Тхале, фаршированного кальмара, попкорн из тигровых креветок, крабовые крокеты, тартар из лосося и несколько порций роллов.
Администрация бара обратилась с заявлением в МВД (копия есть в распоряжении редакции). НГС запросил информацию в областном главке полиции, при получении ответа материал будет дополнен.
Ранее посетителей бара «22» в Новосибирске эвакуировали из-за трех пьяных мужчин, распыливших перцовый баллончик.
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Обновлено: в адрес редакции поступил комментарий ГУ МВД по Новосибирской области.
— Заявление об указанных в вашей публикации фактах от администрации заведения поступило в органы МВД. Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего, — отметили в областном главке полиции.