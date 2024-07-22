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Криминал «Уши все были синие»: житель Шлюза скончался в больнице после избиения — его родные ищут очевидцев

«Уши все были синие»: житель Шлюза скончался в больнице после избиения — его родные ищут очевидцев

Михаил Калугин не дожил две недели до 41-летия. Он воспитывал троих детей

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1 комментарий
Личные вещи Михаила нашлись у его друга. Но тот не рассказал ничего полезного

Житель микрорайона Шлюз Новосибирска Михаил Калугин скончался в больнице спустя трое суток после ночной потасовки неподалеку от магазина Клио. Его родственники ищут очевидцев инцидента.

— Михаил в ночь на 14 июля пошёл к магазину Клио, там находится круглосуточная пивная. Вернулся домой избитым, стонущим от боли. Ничего внятного не мог объяснить по поводу произошедшего. Мы вызвали скорую, но из больницы его домой отправили. В течение трех суток ему становилось хуже, 16 июля мы опять вызвали скорую, Михаил скончался в больнице через 40 минут после прибытия в больницу №3, — рассказала гражданская жена Калугина Ирина.

Ирина жила с Михаилом 7 лет, вместе они воспитывали троих детей. По словам женщины, Калугин наотрез отказался обращаться в полицию.

— Говорил, «не надо, все пройдет». Но ничего не прошло. Мы ищем тех, кто на него напал. Примечательный факт: вещи Михаила потом нашлись у его друга. Тот всякий раз рассказывал разные версии произошедшего: то в обед они расстались, то ночью. Нападения он якобы не видел, — добавила Ирина.

По словам сестры Михаила, брат очень плохо выглядел при последнем звонке по видео.

— Уши все были синие: он даже лечь не мог, всего его скрючивало. Мы планируем подать заявление в полицию, хотим, чтобы нашли виновников произошедшего, — заявила сестра Калугина.

Из бессвязного рассказа Михаила следовало, что драка произошла между магазином Клио и магазином «Пятерочка»

В свидетельстве о смерти Михаила причина смерти значится неуточненной (документ есть в распоряжении НГС). В следственный комитет информация об ночном инциденте на Шлюзе не поступала. НГС запросил информацию о произошедшем в областном главке полиции. При получении ответа материал будет дополнен.

Если вам известно, что произошло в ночь на 14 июля на Шлюзе у магазина Клио, сообщите об этом редакции. Мы сохраним вашу анонимность.
Звоните круглосуточно8-923-157-00-00
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Недавно мы рассказали и показали, как выглядит жизнь по соседству с наливайками в Новосибирске.

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Избили Потасовка Круглосуточные магазины Пивная Микрорайон Шлюз
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Комментарии
2
Alx_nsk
22 июля 2024, 12:02
На картинке - "Обьгэс", т.е. левый берег, а не Шлюз.
Гость
22 июля 2024, 11:58
Мутная история. Скорая в таких случаях обязана поставить полицию в известность.
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