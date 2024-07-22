«Уши все были синие»: житель Шлюза скончался в больнице после избиения — его родные ищут очевидцев

Личные вещи Михаила нашлись у его друга. Но тот не рассказал ничего полезного Источник: Предоставлено семьей Михаила Калугина











Житель микрорайона Шлюз Новосибирска Михаил Калугин скончался в больнице спустя трое суток после ночной потасовки неподалеку от магазина Клио. Его родственники ищут очевидцев инцидента.



— Михаил в ночь на 14 июля пошёл к магазину Клио, там находится круглосуточная пивная. Вернулся домой избитым, стонущим от боли. Ничего внятного не мог объяснить по поводу произошедшего. Мы вызвали скорую, но из больницы его домой отправили. В течение трех суток ему становилось хуже, 16 июля мы опять вызвали скорую, Михаил скончался в больнице через 40 минут после прибытия в больницу №3, — рассказала гражданская жена Калугина Ирина.



Ирина жила с Михаилом 7 лет, вместе они воспитывали троих детей. По словам женщины, Калугин наотрез отказался обращаться в полицию.



— Говорил, «не надо, все пройдет». Но ничего не прошло. Мы ищем тех, кто на него напал. Примечательный факт: вещи Михаила потом нашлись у его друга. Тот всякий раз рассказывал разные версии произошедшего: то в обед они расстались, то ночью. Нападения он якобы не видел, — добавила Ирина.



По словам сестры Михаила, брат очень плохо выглядел при последнем звонке по видео.



— Уши все были синие: он даже лечь не мог, всего его скрючивало. Мы планируем подать заявление в полицию, хотим, чтобы нашли виновников произошедшего, — заявила сестра Калугина.

Из бессвязного рассказа Михаила следовало, что драка произошла между магазином Клио и магазином «Пятерочка» Источник: 2ГИС











В свидетельстве о смерти Михаила причина смерти значится неуточненной (документ есть в распоряжении НГС). В следственный комитет информация об ночном инциденте на Шлюзе не поступала. НГС запросил информацию о произошедшем в областном главке полиции. При получении ответа материал будет дополнен.

Недавно мы рассказали и показали, как выглядит жизнь по соседству с наливайками в Новосибирске.

