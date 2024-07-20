Главный следователь страны заинтересовался похищением 20-летнего парня в Новосибирске

Новосибирца, по данным следствия, увезли в неизвестном направлении Источник: прокуратура Новосибирской области











Глава Следственного комитета России поручил доложить о ходе расследования уголовного дела о похищении человека в Новосибирске. Об этом сообщили в телеграм-канале ведомства 20 июля.



— В центральный аппарат СК России будет доложено о расследовании обстоятельств похищения мужчины в Новосибирской области, — сказано в сообщении.



По данным следствия, несколько дней назад, 18 июля, на улице Советской в Новосибирске похитили мужчину. Злоумышленники, как сообщили в ведомстве, на нескольких машинах увезли сибиряка в неизвестном направлении.



По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье о похищении человека с применением насилия (п. «а, в» ч. 2 ст. 126 УК РФ).



— Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Новосибирской области Долгалеву Е.Г. доложить о ходе расследования уголовного дела и по обстоятельствам произошедшего, — сообщили в ведомстве.



Полицейскими предварительно установлено, что компания из 10 человек похитила парня в Железнодорожном районе и скрылась на трех автомобилях. Их задержали в Первомайском районе Новосибирска.



Выяснилось, что похищенному молодому человеку 20 лет. В субботу, 20 июля, в Новосибирске избрали меру пресечения фигурантам дела. Девять человек отправили под стражу до 18 сентября этого года, еще одного — несовершеннолетнего новосибирца — под домашний арест.

