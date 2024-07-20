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Криминал Главный следователь страны заинтересовался похищением 20-летнего парня в Новосибирске

Главный следователь страны заинтересовался похищением 20-летнего парня в Новосибирске

Инцидент произошел на улице Советской

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7 комментариев
Новосибирца, по данным следствия, увезли в неизвестном направлении

Глава Следственного комитета России поручил доложить о ходе расследования уголовного дела о похищении человека в Новосибирске. Об этом сообщили в телеграм-канале ведомства 20 июля.

— В центральный аппарат СК России будет доложено о расследовании обстоятельств похищения мужчины в Новосибирской области, — сказано в сообщении.

По данным следствия, несколько дней назад, 18 июля, на улице Советской в Новосибирске похитили мужчину. Злоумышленники, как сообщили в ведомстве, на нескольких машинах увезли сибиряка в неизвестном направлении.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье о похищении человека с применением насилия (п. «а, в» ч. 2 ст. 126 УК РФ).

— Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Новосибирской области Долгалеву Е.Г. доложить о ходе расследования уголовного дела и по обстоятельствам произошедшего, — сообщили в ведомстве.

Полицейскими предварительно установлено, что компания из 10 человек похитила парня в Железнодорожном районе и скрылась на трех автомобилях. Их задержали в Первомайском районе Новосибирска.

Выяснилось, что похищенному молодому человеку 20 лет. В субботу, 20 июля, в Новосибирске избрали меру пресечения фигурантам дела. Девять человек отправили под стражу до 18 сентября этого года, еще одного — несовершеннолетнего новосибирца — под домашний арест.

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Уголовное дело СК России Следователи Новосибирск Похищение
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Комментарии
7
урлулуу
20 июля 2024, 20:30
А можно еще пять статей,а то мы не поняли,что чувака украли.
Гость
20 июля 2024, 20:29
А нашли похищенного?
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