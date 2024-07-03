Уложила детей и пропала: королева красоты пустила в машину фаната — теперь ее ищут всей Бурятией

Исчезнувшую красотку дома ждут двое детей Источник: Юрий Скулыбердин / Городские порталы











В апреле 2024 года Сэсэг Буинова примеряла корону королевы красоты, которую она завоевала в конкурсе «Миссис Бурятия». Но, мгновенно прославившись на всю республику, вскоре она так же мгновенно пропала. Она исчезла, когда еще букеты, подаренные ей на конкурсе, не успели завянуть. Вот уже несколько месяцев полиция и волонтеры сбиваются с ног, пытаясь ее найти. И чем дальше заходит расследование, тем больше вопросов появляется у следствия — никто не может понять, куда пропала Сэсэг Буинова.

Источник: Городские порталы

Кто такая Сэсэг Буинова

Тридцатилетнюю Сэсэг Буинову, всю жизнь прожившую в Бурятии, все знакомые называют образцовой матерью и женой. Женщина без проблем справлялась с хозяйством и двумя любимыми детьми. Друзья вспоминают, что последнее время красавица занималась пением в студии вокала, много путешествовала, а в один день решила проверить себя и отправилась на конкурс красоты «Миссис Бурятия — 2024»

Источник: buinova_seseg / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











— Я — это моя семья, мой муж и мои дети, — рассказывала Сэсэг на конкурсе красоты, — я радуюсь жизни, каждому новому дню, и верю в то, что каждый из нас должен быть счастливым.



Члены жюри остались в восторге от красавицы и присудили ей титул «Миссис Топмодель — 2024». Корону на Сэсэг надели 7 апреля. Спустя считаные дни женщина таинственным образом исчезла.

Источник: Миссис Бурятия / Vk.com











У мужа Сэсэг свой бизнес. Но на то, чтобы прокормить семью, дохода не хватало. Чтобы подзаработать, женщина иногда таксовала. Вот и вечером 11 апреля она отправилась на подработку. Уложив детей, Сэсэг села в машину. Больше ее никто не видел.



Источник: buinova_seseg / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Новость об исчезновении королевы красоты мигом облетела всю республику. Сотни волонтеров подключились к расследованию полиции и отправились на поиски женщины. Шаг за шагом, по крупицам добровольцам и сотрудникам органов удалось собрать всю известную информацию о той ночи, когда Сэсэг бесследно пропала.

Роковая поездка

В ночь с 11 на 12 апреля Сэсэг Буинова отправилась на работу и полтора часа развозила пассажиров по Улан-Удэ. Закончив таксовать около 22 часов, красотка решила встретиться с подругами рядом с торговым центром. Пообщавшись немного, Сэсэг сказала им, что поедет к детям. Как оказалось, вместо дома она направилась на стоянку рядом с другим ТЦ, где ее уже поджидал мужчина.

На камеру видеонаблюдения попал внедорожник Сэсэг, в который сел мужчина Источник: «Малахов» / Россия 1











Судя по камерам наблюдения, молодой человек подсел в машину Сэсэг, как только она подъехала. Вдвоем они почти час провели в автомобиле, пока на заднее сиденье к ним не подсел третий человек. Все вместе они выехали с парковки и пропали с камер видеонаблюдения.



Полиция не смогла определить по камерам, куда поехал автомобиль Источник: Следственное управление СК России по Бурятии / Vk.com











Брошенный автомобиль Сэсэг со скрученными номерами волонтерам удалось найти лишь через несколько дней. Машина стояла вдалеке от дома женщины, у новостройки. По словам очевидцев, салон был запачкан кровью.

Источник: «Малахов» / Россия 1











Вскоре стало известно, куда той ночью троица поехала от торгового центра. Исследуя территорию вокруг, добровольцы заметили на пустыре недалеко от города следы крови.



Источник: Следственное управление СК России по Бурятии / Vk.com











В овраге неподалеку, под лежащим матрасом, оказались спрятаны колготки Сэсэг, а также мужская одежда.



Источник: Юрий Скулыбердин / Городские порталы











В карманах одежды лежали документы мужчины — как выяснилось, они принадлежали Станиславу Норбоеву, который и поджидал Сэсэг у парковки той ночью. Следствие установило, что на земле нашли именно его кровь.



Кто такой Станислав Норбоев

Когда имя Станислава всплыло в расследовании, оказалось, что молодого человека также уже давно никто не видел. Однако мама пропавшего, Нина Норбоева, даже не подозревала, что с сыном что-то случилось.

— 11 апреля он ко мне домой приезжал, поужинал с нами, веселенький был, — вспоминала Нина Норбоева, — сказал: поеду на квартиру, отдохну, завтра на работу.

Источник: Lizaalert.org











Во время семейного ужина Станиславу позвонили. Мать подумала, что ему набрала девушка: ответив на звонок, мужчина пообещал перезвонить и быстро начал собираться.



— Когда ко мне приехал, он в рабочей одежде был, но он переоделся, — рассказала Нина Норбоева. — И торопился, что ли, в прихожей свет не выключил. Даже не знаю сейчас, куда он торопился.



Родственники решили выяснить, были ли знакомы Станислав и Сэсэг. Оказалось, что они познакомились неделей ранее в ночном клубе.

— Они познакомились на танцполе. Ночное время было, после часу, — вспоминает подруга Сэсэг Екатерина, — в конце, уже когда заведение закрывалось, он ее пригласил на медленный танец.

Источник: buinova_seseg / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











После ночи в клубе молодой человек начал переписываться с Сэсэг. Когда королева красоты рассказывала подруге о Стасе, то признавалась, что не давала ему своих контактов — он сам нашел ее страничку и начал заваливать ее сообщениями.



— Видимо, он был настойчив к общению. Хотя он же знал, что она замужняя женщина, у нее дети, — недоумевает Екатерина. — Меня тоже это насторожило: если тебе сказали: «Я замужем, на большее не рассчитывай», — то обычно же люди перестают написывать.

Источник: «Малахов» / Россия 1











Более того, после исчезновения выяснилось, что Сэсэг не единственная, с кем пытался закрутить роман Станислав.



— После этого случая я услышала, что с нашей деревни девушка-волейболистка, ей Стас тоже писал, — заявила Екатерина. — Сэсэг участвовала в конкурсе «Миссис Бурятия», ее подруга тоже участвовала, и он тоже ей писал.

Неизвестный пассажир

Главной тайной исчезновения Сэсэг остается третий человек, подсевший к ней и Стасу на заднее сиденье. Полиция не спешит называть имя подозреваемого, однако, по одной из версий, на пассажирском кресле оказался мужчина, ранее работавший в полиции.

На записях с камер видеонаблюдения невозможно определить, кто именно сел в автомобиль Сэсэг Источник: «Малахов» / Россия 1











Версия о бывшем сотруднике органов появилась после того, как охранники промзоны пролили свет на роковую ночь. Как оказалось, машинисты проезжавших мимо поездов заметили, что на безлюдной территории стоит автомобиль, а рядом с ним кто-то ходит по пустырю. Они сообщили о машине охране, и несколько человек отправились проверить, зачем кто-то припарковался в промзоне.

Охранники увидели машину, за рулем которой сидел мужчина в кепке. Он объяснил, что автомобиль сломался, и протянул им удостоверение бывшего сотрудника полиции. А когда охрана решила проверить, что происходило на пустыре, автомобиль внезапно уехал.

Позже охранники опознали машину, которую нашли брошенной у новостройки со скрученными номерами. А вот внешность мужчины они вспомнить не смогли, как и его имя из удостоверения.

Также на то, что тайный пассажир оказался не так прост, указывает и само место, где нашли автомобиль, — он стоял в слепой зоне всех ближайших камер видеонаблюдения.



Странности, случившиеся в промзоне

Совсем недавно появилось новое видео, которое пролило свет на случившееся той ночью. На телеканале «Россия 1» показали фрагмент записи с камеры наблюдения, расположенной в промзоне неподалеку от пустыря, на котором нашли кровь, а также вещи Сэсэг и Стаса.



На видео можно разглядеть, как на пустырь приезжает автомобиль, после чего рядом с ним начинается потасовка. Затем на кадрах появляется фигура, которая тащит нечто, очень похожее на тело человека.

На кадрах мужчина тащит что-то тяжелое Источник: «Малахов» / Россия 1











Затем неизвестный возится у машины и уезжает, после чего возвращается через 45 минут. К приехавшему обратно автомобилю подходят еще два человека, после чего фары гаснут, и пустырь погружается во тьму.

Когда машина второй раз приехала в промзону, к ней подошли двое Источник: «Малахов» / Россия 1











В ночь, когда пропала Сэсэг, на пустыре произошли некоторые странности. Во-первых, на площади 500 квадратных метров загорелись хозяйственные постройки. Местные жители предполагают, что кто-то устроил поджог, который мог уничтожить следы и улики. Во-вторых, на следующий день после исчезновения Сэсэг и Стаса неизвестные залили бетоном то место, где находился автомобиль, на котором приехали все трое.



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