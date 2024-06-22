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Криминал Прижигали кожу: сибирячка заявила о групповом изнасиловании — жены напавших терроризируют ее сообщениями

Прижигали кожу: сибирячка заявила о групповом изнасиловании — жены напавших терроризируют ее сообщениями

Изнасилованная девушка была беременна и потеряла ребенка

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Сибирячка утверждает, что описываемые события произошли в 2022 году

Жительница Новосибирска заявила о групповом изнасиловании беременной женщины на улице Кубовой в Заельцовском районе, которое якобы произошло около двух лет назад. Информация опубликована в Telegram-канале «АСТ-54 Black».

Пострадавшая написала заявление в полицию, добиться правосудия, по ее словам, она пыталась почти два года. В дальнейшем все вероятные насильники якобы предстали перед судом и получили сроки. Она утверждает, что все трое в настоящее время умерли — один из них свел счеты с жизнью, у второго произошла остановка сердца, смерть третьего — из-за инсульта.

По информации автора видео, нападение якобы произошло в одном из недостроенных домов. Неизвестные, по ее словам, поджидали беременную девушку в подъезде, а затем затащили ее в техническое помещение дома.

— Они не дали пройти, схватили, закрыли рот рукой и забрали телефон, после чего затащили в техкомнату, где заставили встать на колени и попросить прощения за заявление, после чего начали избивать, — утверждает автор видео.

После этого якобы произошло групповое изнасилование. Вместе с тем, как утверждает автор размещенного ролика, девушке прижигали кожу зажигалкой, в том числе и на половых органах. После полученных травм девушка потеряла сознание, а ее мучители решили, что та умерла — они скрылись с места экзекуции.

При этом автор видео утверждает, что жены мужчин, о которых шла речь в видео, продолжают терроризировать потерпевшую сибирячку и «доводят человека» гневными сообщениями.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту НГС сообщили, что на данный момент заявления от пострадавшей не поступало. Информация, изложенная в публикации, проверяется.

НГС также запросил комментарий у пресс-службы СУ СКР по Новосибирской области, чтобы узнать, будет ли проведена проверка по факту опубликованной информации. На момент написания материала комментарий не поступил.

На текущей неделе в Новосибирск привезли экс-чиновника Виталия Манишина, которого называют «барнаульским маньяком». Ему вменяют 11 эпизодов убийств.

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