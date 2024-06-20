В Новосибирске арестовали акционера «Ангиолайна» Наталью Лебедеву — её обвиняют в растрате валюты со счета компании

Москвичка Наталья Лебедева будет находиться под арестом в квартире своей новосибирской подруги Источник: Павел Тиунов / NGS.RU











Советский районный суд Новосибирска отправил под домашний арест акционера АО «Ангиолайн» Наталью Лебедеву, которую обвиняют в растрате средств общества в особо крупном размере (ч.4 ст.160 УК РФ). Предпринимательница свою вину не признаёт.

— Лебедевой Наталье Валерьевне избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок 1 месяц 26 дней, — сообщили корреспонденту НГС в суде.

По версии следствия, в период 2015–2017 годы Наталья Лебедева, являясь менеджером по поиску клиентов АО «Ангиолайн» оформила на своё имя корпоративную банковскую карту, на который была переведена крупная сумма денег. Впоследствии, уверены силовики, с этой карты предпринимательница потратила 23 тысячи долларов (или 1,7 млн рублей) на свои нужды. Следователь МВД, которая ведёт дело, требовала отправить Лебедеву в следственный изолятор на время расследования.

Арестованная предпринимательница вину не признаёт. Она уверяет, что уголовное дело связано с продолжительным корпоративным конфликтом между акционерами. Наталья Лебедева связала дело с судебным разбирательством, в рамках которого она оспаривает интеллектуальные права на разработку и производство медицинских изделий в сфере сердечно-сосудистой хирургии.