Силовики задержали акционера компании «Ангиолайн» Наталью Лебедеву — у фирмы миллиардные обороты

Наталья Лебедева стала инвестором компании в 2013 году Источник: АО «Ангиолайн»











Силовики задержали акционера новосибирской компании АО «Ангиолайн» Наталью Лебедеву. Об этом НГС сообщил источник в правоохранительных органах.



По данным источника, Лебедеву подозревают в присвоении чужого имущества, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 160 «Присвоение или растрата».



Как отметил источник, Лебедева якобы похитила со счетов АО «Ангиолайн» денежные средства в особо крупном размере. Сейчас ее этапируют в Новосибирск.



Новосибирская компания «Ангиолайн» появилась в 2007 году. Она является крупным российским разработчиком и производителем коронарных стентов и других медицинских изделий для кардиологии. В 2013 году Наталья Лебедева вложила в компанию около 5 миллионов долларов и получила за это 25% акций. В январе 2018 года правительство Новосибирской области сообщило, что продукция «Ангиолайна» занимает 17% российского рынка, а компания планирует расширить производство за счет строительства нового здания на территории Биотехнопарка в Кольцово. По оценкам экспертов, полная стоимость компании «Ангиолайн» составляет от 4 до 6 миллиардов рублей.



В декабре 2021 года в Новосибирске следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями в коммерческих организациях) на акционеров АО «Ангиолайн». По данным следствия, акционеры компании вывели активы акционерного общества в другие юридические лица. В результате выводов активов Лебедева теряла свою долю в АО и признана потерпевшей. Мажоритарными акционерами являлись бизнесмены Андрей Кудряшов и Алексей Французов — им принадлежало 75% акций.



Уголовное дело, по словам пострадавшего акционера, рассматривалось сначала полицией, потом было передано в СК, а в итоге закрыто. Параллельно с расследованием шли гражданские суды по возвращению выведенных активов «Ангиолайна». В конце мая 2022 года НГС уже рассказал, что Кудряшов и Французов после этого лишились акций. Бизнесмены дошли до Верховного суда, пытаясь опротестовать это, но получили отказ в удовлетворении своей просьбы.



Когда решения гражданских судов вступили в силу, уголовное дело прекратили. Следствие посчитало, что ущерб, причиненный компании, компенсирован. Наталья Лебедева с позицией следствия не согласилась. Она уточнила, что экспертиза оценила стоимость компании на момент вывода активов в 2 миллиарда рублей, а возвращенные после судов активы — в 2,5 миллиарда. По ее мнению, оценка компании занижена. Сама она владела 25% акций.



По словам Лебедевой, схема, которую пытались осуществить ее партнеры, была многоступенчатой: сначала они выпустили дополнительную эмиссию акций, уменьшающую долю Лебедевой, потом доли компании вывели в другие юрлица, далее вывели активы «Ангиолайна»: недвижимость, землю, регистрационные удостоверения и так далее. Акционер компании Наталья Лебедева на протяжении нескольких лет через суды оспаривала все эти действия и возвращала компанию к исходному состоянию.



Параллельно этим процессам в марте 2022 года вступило в законную силу решение суда по исключению из числа акционеров компании «Ангиолайн» за нанесенный ущерб Андрея Кудряшова и Алексея Французова. Пакет акций из почти 75% с бизнесменов уже списан.

