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Криминал Убили и сбросили в колодец: в Кузбассе нашли тело пропавшей 12-летней девочки

Убили и сбросили в колодец: в Кузбассе нашли тело пропавшей 12-летней девочки

Сотрудники СК устанавливают, кто может быть причастен к смерти подростка

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Следователи возбудили уголовное дело после смерти девочки

В кузбасском городе Топки обнаружили мертвой пропавшую 18 июня 12-летнюю девочку. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе областного управления СК РФ.

По данным пресс-службы, тело школьницы нашли в колодце у заброшенного здания рядом с Комсомольской площадью Топок. На нем выявили следы насильственной смерти.

— На месте происшествия работают следователи и сотрудники отдела криминалистики регионального управления СК, проводится осмотр, а также иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и лица, причастного к совершению преступления, — рассказали в ведомстве.

О начале оперативно-разыскных мероприятий в связи с преступлением также заявили в кузбасском управлении МВД России. В Топки из Кемерова направили ведущих специалистов областного Главка.

Как писал NGS42.RU, поиски пропавшей 12-летней девочки в полиции объявили сегодня утром. По сведениям регионального управления МВД, девочка-подросток накануне около 10 часов утра ушла из дома и не вернулась. Ее пытались найти полицейские, сотрудники СК, МЧС и волонтеры.

В СК по факту случившегося возбудили уголовное дело об убийстве (ст. 105 УК).

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