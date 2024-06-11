«Мы знаем, почему его убили»: Дмитрий Дибров откровенно рассказал о смерти Владислава Листьева

Дмитрий Дибров познакомился с Владиславом Листьевым в 1980 году и многому у него учился Источник: Серафима Пантыкина / Городские порталы











Вряд ли кто-то из современных звезд мог бы соперничать по популярности с кумирами девяностых. Одним из таких был журналист Владислав Листьев. Он стремительно взлетел на вершину телевизионного олимпа и мог бы достичь еще большего, но его жизнь оборвала пуля наемника. Дело об убийстве успешного и талантливого журналиста, который скончался, двух месяцев не дожив до 39-летия, не раскрыто до сих пор. Когда-то генеральный директор Первого канала Константин Эрнст говорил, что знает, кто убил Листьева, но у него «нет доказательств этого», а теперь и телеведущий Дмитрий Дибров объявил, что знает, «почему его убили».



«Владик постиг кое-что более серьезное»

С Владиславом Листьевым Дмитрий Дибров познакомился еще в 1980 году на съемках программы «Веселые ребята». По признанию телеведущего, журналист с первых минут знакомства стал его «любимым другом и собеседником».



— Владик постиг кое-что более серьезное в области журналистики. Он понял, что это ремесло, — рассказал Дибров в беседе с блогером Надеждой Стрелец. — Это совсем другие заработки. По сравнению с американцами, нас вообще держали в черном теле. Американец получал миллион долларов в месяц, а мы дай бог три рубля. Ну это же нечестно. А работа одна и та же. А зрителей-то у нас побольше было, чем у кого-нибудь из американских коллег. А что ж мы так мало получаем? Владик понял: не, здесь дело нечистое.



Тем не менее, по словам Диброва, заработок не был главной целью Листьева. Он хотел созидать, в то время как многие его коллеги считали, что телевизионный журналист должен быть проповедником. В результате Листьев попал в резонанс со страной.



— Всё. Это всеобщая любовь, боготворение, потому что он точно попал в своего зрителя, — признаётся Дибров. — И потом интересно, что Владик тоже ведь делал проекты диаметрально противоположные.



«Будет ли повальный Листьев?»

Проекты Владислава Листьева действительно отличались разнообразием. Это и развлекательное «Поле чудес», и программа «Час пик» в жанре телевизионного интервью, пусть и скопированная с шоу Ларри Кинга, вплоть до подтяжек ведущего, и остросоциальная «Тема».



— «Тема» начинается. Мы никогда на свете не видели, чтобы обсуждалось что-нибудь в присутствии народа. Какой народ? Будете говорить то, что мы скажем, понятно? У нас только хлопкоробы и сталевары. Говорить только то, что им говорили говорить, — описывает ситуацию на телевидении начала 90-х Дмитрий Дибров. — Владик сделал «Час пик». Это очень интересный проект.



Телеведущий говорит, что не знает ни одного дня, когда Листьев не узнавал бы что-то новое. А еще, по словам Диброва, журналист как будто жил по простому правилу: «Ничего за плечами. Вот твой день, его и начинай».



— Будет ли повальный Листьев? Нет. Как уже никогда не будет повального средства всеобщей коммуникации, каким было телевидение, — говорит Дибров. — Может быть, не создать нам такого уж прямо монументального Листьева, но интегральный Листьев, наверное, уже даже сегодня и есть.



«Мы знаем, почему его убили»

Благодаря Владиславу Листьеву зрители узнавали горячие новости, вместе с ним обсуждали острые темы. Но самым оглушительным сообщением стала новость об убийстве журналиста. Его застрелили вечером 1 марта 1995 года в подъезде собственного дома. Первая пуля попала в правое предплечье, вторая — в голову. Это ранение оказалось мгновенно смертельным. Ценности, мобильный телефон и деньги, которые были у Листьева при себе, остались нетронутыми. Из-за этого следователи тут же предположили, что убийство связано с профессиональной деятельностью журналиста. В следующем году будет уже 30 лет со дня смерти Листьева, но дело так и не раскрыто. Возможно, таким и останется.

