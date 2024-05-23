НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+16°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+16°

пасмурно, без осадков

ощущается как +15

2 м/c,

сев.

 750мм 78%
Подробнее
4 Пробки
USD 90,25
EUR 97,88
Реклама

СРОЧНО

Что известно о задержанном генерал-лейтенанте

Подросток с оружием
Неделя добра
42 жалобы на директора школы
Что с выпускными
Как справиться с зависимостью
Врачи о главных проблемах
До 500 тысяч на вахте
Такие дома строят в городе
НГС в Telegram
Криминал Нажился на госконтрактах: СК раскрыл размер взятки и детали дела арестованного замначальника Генштаба Шамарина

Нажился на госконтрактах: СК раскрыл размер взятки и детали дела арестованного замначальника Генштаба Шамарина

По версии следствия, он получил 36 млн рублей от гендиректора телефонного завода

378
4 комментария

Суд отправил под стражу начальника Главного управления связи — заместителя начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенанта Вадима Шамарина. Об этом сообщили в Следственном комитете. Шамарина подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

— По данным следствия, в период с апреля 2016 по октябрь 2023 года Шамарин получил взятку от генерального директора ОАО «Пермский телефонный завод «Телта» Алексея Высокова и главного бухгалтера этого же общества Елены Гришиной в размере 36 млн рублей за увеличение объема поставляемой продукции по государственным контрактам для нужд Минобороны России и общее покровительство, — сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко. — Полученными денежными средствами Шамарин распорядился по своему усмотрению.

Высоков и Гришина также находятся под стражей.

Новость дополняется

ПО ТЕМЕ
Арест Взятка Генштаб ВС РФ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
Называли фанерой и путали с наркоманкой. Как журналист больше 10 лет набирала вес и сталкивалась с буллингом
Катерина Абдулова
Корреспондент 86.RU
Мнение
Аспирин-то за что? Обсуждаем (бес)полезность списка лекарств, запрещающих вождение
Артём Краснов
Редактор раздела «Авто»
Мнение
Время легкости и общения: что стоит делать в полнолуние в Стрельце — советы астролога
Елена Голубева
Рекомендуем
Знакомства

Angela,  51

Татьяна,  39

Людмила,  56

OLGA,  52

Антон,  43

Алексей,  37

Начать знакомиться
Объявления

Круглосуточно закупаем лом черных и цветных металлов

19 000 ₽

Детективное агентство Легион

5 000 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Добавить объявление