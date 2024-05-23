Нажился на госконтрактах: СК раскрыл размер взятки и детали дела арестованного замначальника Генштаба Шамарина

Суд отправил под стражу начальника Главного управления связи — заместителя начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенанта Вадима Шамарина. Об этом сообщили в Следственном комитете. Шамарина подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

— По данным следствия, в период с апреля 2016 по октябрь 2023 года Шамарин получил взятку от генерального директора ОАО «Пермский телефонный завод «Телта» Алексея Высокова и главного бухгалтера этого же общества Елены Гришиной в размере 36 млн рублей за увеличение объема поставляемой продукции по государственным контрактам для нужд Минобороны России и общее покровительство, — сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко. — Полученными денежными средствами Шамарин распорядился по своему усмотрению.