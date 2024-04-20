Уходила от мужа-тирана восемь раз: кто такая Салтанат Нукенова, которую забил экс-министр Казахстана

Несмотря на регулярные побои, Салтанат Нукенова не смогла уйти от мужа Источник: Nukenova HELP / T.me











В Казахстане продолжается один из самых резонансных судов последних лет. На скамье подсудимых — бывший министр национальной экономики страны Куандык Бишимбаев. Ранее его судили за коррупционные преступления, а теперь обвиняют в убийстве. По основной версии, в ноябре 2023 года он жестоко избил свою жену Салтанат Нукенову, которая в результате скончалась. Вместо того, чтобы вызвать скорую, Бишимбаев заметал следы преступления, а когда Салтанат скончалась, отказался признавать свою вину. Теперь весь мир требует для него если не сурового, то хотя бы справедливого наказания. А пока в суде пауза, мы с коллегами из «СтарХита» решили побольше узнать о том, кто такая Салтанат Нукенова.



Девушка из уважаемой семьи

Салтанат родилась в 1992 году в довольно известной и уважаемой в Казахстане семье. Ее дед был заслуженным учителем СССР, и в память о нём даже устраивали республиканский турнир по дзюдо. Папа Салтанат строил успешный бизнес, а дядя Кайрат — политическую карьеру, был главой Павлодара, Экибастуза, Аксу и Железинского района.

Источник: aitym / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











— Салтанат была светлым, радостным, таким ярким ребенком в нашей семье. Хорошо училась, закончила школу, колледж, институт, — рассказывал Кайрат Нукенов. — Она была самодостаточной. Ни от кого не зависела. Не спрашивала у нас средств. Она всего добилась сама. Такая открытая была, со всеми уважительная была.

Нукеновы не были миллионерами, Салтанат не родилась с золотой ложкой во рту. Ее родители приложили все усилия, чтобы обеспечить будущее детей, и целиком отдавали себя бизнесу. Их стараниями Салтанат получала образование в Англии, ее брат Айтбек — в США.

После обучения Салтанат увлеклась астрологией. Прошла несколько курсов, затем начала проводить личные консультации. Причем астрологом она стала востребованным — люди записывались к ней за несколько недель. На одной астрологии она останавливаться не собиралась и планировала построить карьеру телеведущей. Ни у кого из близких не возникало сомнений в том, что она справится с этим без труда.

Источник: aitym / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Помогала людям Салтанат не только с помощью астрологии, но и реальными делами.

— Была история, когда мы с Салтой помогали подруге совершить побег от мужа-тирана. Произошло это больше 10 лет назад, сейчас у этой девушки всё прекрасно. Зачастую именно такая помощь нужна женщинам, у которых нет рядом братьев, родственников, друзей. Абьюзеры ведь стараются максимально оградить жен от всех связей, контактов, не дают общаться с подругами, вести социальные сети, — рассказывал Айтбек Нукенов.

Но саму себя Салтанат защитить не удалось.

Свадьба и сожаление

Салтанат как будто подсознательно огораживала себя от мужчин. Даже в своих астрологических приемах у нее было правило не работать с одинокими мужчинами. Поэтому Куандык Бишимбаев, увидев Салтанат в соцсетях, подослал к ней свою подругу и пришел с ней на прием. После этого начался период навязчивых ухаживаний.

Источник: aitym / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











К тому моменту у Бишимбаева уже был богатый послужной список: разведенный чиновник с четырьмя детьми от прошлого брака, арестованный за взяточничество в особо крупных размерах. За взятки он должен был выйти из тюрьмы только через 10 лет, но освободился по УДО через считанные месяцы. Естественно, близкие, узнав о таком ухажере, были не в восторге и забраковали его кандидатуру.

Но Бишимбаев был настойчив и в итоге уговорил Салтанат встретиться с ним и составить собственное мнение, не прислушиваясь к россказням со стороны. Женщина была не против, хотя и не торопилась влюбляться.

После нескольких встреч и совместного путешествия в Азербайджан Салтанат заговорила о Куандыке как о хорошем образованном человеке и заявила, что влюбилась. А в октябре 2022 года Бишимбаев предложил ей выйти за него замуж. Видя, какие серьезные чувства испытывает дочь к кавалеру, родители не спорили.

Из-за проблем на казахстанском аналоге «Госуслуг» официально зарегистрировать брак у молодоженов не получилось, но свадьбу они сыграли.

На свадьбе Салтанат выглядела самой счастливой, но это быстро изменилось Источник: aitym / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Уже через несколько часов после церемонии между ними произошла первая ссора, а спустя три месяца Салтанат впервые горько пожалела о своем выборе.

«Еще чуть-чуть — он тебя просто убьет»

Практически сразу после свадьбы Бишимбаев перестал скрывать свою натуру. Уже под Новый год он перевернул семейный стол из-за того, что купленные подарки открыли без его присутствия. Кроме того, с первых же дней неофициального брака он запретил Салтанат общаться с подругами и родней, следил за каждым ее шагом, подозревая в несуществующих изменах, читал ее переписки в соцсетях.

Вскоре к слежке прибавились побои от ревнивого муженька, которые стали регулярными. В марте 2023 года Салтанат переслала брату фотографии, на которых видно, что ее сильно били по лицу. Не сумев дозвониться сестре, Айтбек помчался к ее обидчику. Завязалась драка, после которой защитник позвонил в полицию и наконец нашел Салтанат в соседней квартире.

Салтанат часто присылала родным и близким снимки с побоями Источник: Nukenova HELP / T.me











— Я ей сказал: «Собирай вещи, мы уходим, тебе всё это не надо». Она сказала, что взрослая, что она его любит, что сохранит брак. Я ей ответил: «Еще чуть-чуть и сильнее — он тебя просто убьет такими ударами», — рассказывал Айтбек Амангельды.

Одна из главных причин, по которой Салтанат не уходила от Бишимбаева, — деньги. После свадьбы она отказалась от консультаций, попала на обеспечение тирана, но тот не спонсировал каждый ее каприз. Из-за финансовых трудностей женщина часто просила у знакомых деньги в долг, чего раньше никогда не случалось. Позже она пропала со всех радаров.

— В июле 2023 года она рассказывала, что не может с нами встречаться, потому что она постоянно в синяках, под его контролем, что она не может просто так отлучиться. Она говорила: «Я вам так завидую, я тоже так хочу свободно выйти куда-то посидеть, но я с ним не могу», — рассказывала двоюродная сестра Салтанат Айнура.

Последний ужин

С Айнурой Салтанат тоже делилась подробностями семейной жизни. Присылала фотографию сломанного пальца в гипсе, признавалась, что Бишимбаев неоднократно поднимал на нее руку.

Всё чаще Салтанат стала задумываться о том, что нужно бросить тирана. По словам брата женщины, она уходила от мужа минимум восемь раз, но всегда возвращалась.

Источник: Nukenova HELP / T.me











Подруга Аида Ахмедина рассказывала, как весной 2023 года Салтанат писала, что нуждается в адвокате, не может забрать у мужа свои вещи и боится его мести. Приятельнице жертва домашнего насилия рассказывала, что много раз пыталась уйти от Бишимбаева, но он говорил, что не отпустит. Заявлял, что у семьи Салтанат есть фото с побоями, и якобы таким образом они будут его шантажировать. Требовал от Нукеновой записать видео в голом виде, чтобы у него был рычаг давления на нее. Та отказывалась, но видео было обязательным условием расставания.

4 ноября 2023 года Салтанат в последний раз ужинала с родными, а в ночь с 8-го на 9-е позвонила брату и сказала, что скоро приедет, так как ушла от мужа. Но так и не доехала.



В ту ночь женщина ужинала с мужем в ресторане Bau и из его стен она живой уже не вышла. В пылу ссоры Бишимбаев жестоко избил жену, а вместо того, чтобы вызвать скорую, позвонил ясновидящей, которая заверила, что девушка скоро очнется. Несколько часов жертва пролежала в VIP-зале, где за ее предсмертными хрипами наблюдал брат чиновника — сам преступник уехал на запланированную встречу и завтрак. Только когда сердце Нукеновой остановилось, Бишимбаев обратился к экстренным службам.

После смерти Салтанат люди вышли с акциями протеста по всему миру Источник: Nukenova HELP / T.me

В суде отношения между братьями, вдвоем оказавшимися на скамье подсудимых, обострились. На одном из заседаний родственник экс-министра рассказал, как на него оказывают давление. По его словам, ночью в следственном изоляторе к нему подошел мужчина и сказал следовать за ним.

— Меня вытащили из камеры, я пошел к нему, смотрю — рядом Бишимбаев стоит, — рассказал Бахтыжан. — Я развернулся и ушел. Администрации сказал, чтобы он больше ко мне не подходил.



По словам Бахтыжана, в камеру к нему приходил бывший заместитель комитета Мининформа по делам религий и гражданского общества Бауржан Мусин. Бывший чиновник пытался убедить его в том, что Бишимбаев ни в чём не виноват.



— Он говорил всё время: «Экспертиза показала, что она была пьяная, она была пьяная». Вот так всё время говорил, — заявил Бахтыжан.



После того, как попытки надавить на брата закончились неудачей, Бишимбаев сменил тактику — экс-министр начал настаивать, что это Бахтыжан шантажирует его, а не наоборот.

Чтобы выгородить себя, Бишимбаев не стесняется в приемах. Например, он выставлял Салтанат пьющей женщиной в депрессии, которая сама падала, ломала кости, билась головой об унитаз, после чего уснула и захрапела (за храп тиран принял предсмертные хрипы).