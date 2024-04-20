НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+7°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+7°

ясная погода, без осадков

ощущается как +4

2 м/c,

сев.

 759мм 44%
Подробнее
4 Пробки
USD 93,44
EUR 99,58
Реклама

СРОЧНО

Кран обесточил коттеджи в Заельцовском районе

Выдвижение на Народную премию
Кандидаты в шорт-лист премии
Дикая авария
Идет жара — куда бежать
История необычной сталинки
Мусорный коллапс близко
Всё об империи NL
Когда откроют «Спортивную»
Долгострой на Сибирской
НГС в Telegram
Криминал подробности Уходила от мужа-тирана восемь раз: кто такая Салтанат Нукенова, которую забил экс-министр Казахстана

Уходила от мужа-тирана восемь раз: кто такая Салтанат Нукенова, которую забил экс-министр Казахстана

Она быстро пожалела о свадьбе, но не могла сбежать

284
1 комментарий
Несмотря на регулярные побои, Салтанат Нукенова не смогла уйти от мужа

В Казахстане продолжается один из самых резонансных судов последних лет. На скамье подсудимых — бывший министр национальной экономики страны Куандык Бишимбаев. Ранее его судили за коррупционные преступления, а теперь обвиняют в убийстве. По основной версии, в ноябре 2023 года он жестоко избил свою жену Салтанат Нукенову, которая в результате скончалась. Вместо того, чтобы вызвать скорую, Бишимбаев заметал следы преступления, а когда Салтанат скончалась, отказался признавать свою вину. Теперь весь мир требует для него если не сурового, то хотя бы справедливого наказания. А пока в суде пауза, мы с коллегами из «СтарХита» решили побольше узнать о том, кто такая Салтанат Нукенова.

Девушка из уважаемой семьи

Салтанат родилась в 1992 году в довольно известной и уважаемой в Казахстане семье. Ее дед был заслуженным учителем СССР, и в память о нём даже устраивали республиканский турнир по дзюдо. Папа Салтанат строил успешный бизнес, а дядя Кайрат — политическую карьеру, был главой Павлодара, Экибастуза, Аксу и Железинского района.

— Салтанат была светлым, радостным, таким ярким ребенком в нашей семье. Хорошо училась, закончила школу, колледж, институт, — рассказывал Кайрат Нукенов. — Она была самодостаточной. Ни от кого не зависела. Не спрашивала у нас средств. Она всего добилась сама. Такая открытая была, со всеми уважительная была.

Нукеновы не были миллионерами, Салтанат не родилась с золотой ложкой во рту. Ее родители приложили все усилия, чтобы обеспечить будущее детей, и целиком отдавали себя бизнесу. Их стараниями Салтанат получала образование в Англии, ее брат Айтбек — в США.

После обучения Салтанат увлеклась астрологией. Прошла несколько курсов, затем начала проводить личные консультации. Причем астрологом она стала востребованным — люди записывались к ней за несколько недель. На одной астрологии она останавливаться не собиралась и планировала построить карьеру телеведущей. Ни у кого из близких не возникало сомнений в том, что она справится с этим без труда.

Помогала людям Салтанат не только с помощью астрологии, но и реальными делами.

— Была история, когда мы с Салтой помогали подруге совершить побег от мужа-тирана. Произошло это больше 10 лет назад, сейчас у этой девушки всё прекрасно. Зачастую именно такая помощь нужна женщинам, у которых нет рядом братьев, родственников, друзей. Абьюзеры ведь стараются максимально оградить жен от всех связей, контактов, не дают общаться с подругами, вести социальные сети, — рассказывал Айтбек Нукенов.

Но саму себя Салтанат защитить не удалось.

Свадьба и сожаление

Салтанат как будто подсознательно огораживала себя от мужчин. Даже в своих астрологических приемах у нее было правило не работать с одинокими мужчинами. Поэтому Куандык Бишимбаев, увидев Салтанат в соцсетях, подослал к ней свою подругу и пришел с ней на прием. После этого начался период навязчивых ухаживаний.

К тому моменту у Бишимбаева уже был богатый послужной список: разведенный чиновник с четырьмя детьми от прошлого брака, арестованный за взяточничество в особо крупных размерах. За взятки он должен был выйти из тюрьмы только через 10 лет, но освободился по УДО через считанные месяцы. Естественно, близкие, узнав о таком ухажере, были не в восторге и забраковали его кандидатуру.

Но Бишимбаев был настойчив и в итоге уговорил Салтанат встретиться с ним и составить собственное мнение, не прислушиваясь к россказням со стороны. Женщина была не против, хотя и не торопилась влюбляться.

После нескольких встреч и совместного путешествия в Азербайджан Салтанат заговорила о Куандыке как о хорошем образованном человеке и заявила, что влюбилась. А в октябре 2022 года Бишимбаев предложил ей выйти за него замуж. Видя, какие серьезные чувства испытывает дочь к кавалеру, родители не спорили.

Из-за проблем на казахстанском аналоге «Госуслуг» официально зарегистрировать брак у молодоженов не получилось, но свадьбу они сыграли.

На свадьбе Салтанат выглядела самой счастливой, но это быстро изменилось

Уже через несколько часов после церемонии между ними произошла первая ссора, а спустя три месяца Салтанат впервые горько пожалела о своем выборе.

«Еще чуть-чуть — он тебя просто убьет»

Практически сразу после свадьбы Бишимбаев перестал скрывать свою натуру. Уже под Новый год он перевернул семейный стол из-за того, что купленные подарки открыли без его присутствия. Кроме того, с первых же дней неофициального брака он запретил Салтанат общаться с подругами и родней, следил за каждым ее шагом, подозревая в несуществующих изменах, читал ее переписки в соцсетях.

Вскоре к слежке прибавились побои от ревнивого муженька, которые стали регулярными. В марте 2023 года Салтанат переслала брату фотографии, на которых видно, что ее сильно били по лицу. Не сумев дозвониться сестре, Айтбек помчался к ее обидчику. Завязалась драка, после которой защитник позвонил в полицию и наконец нашел Салтанат в соседней квартире.

Салтанат часто присылала родным и близким снимки с побоями

— Я ей сказал: «Собирай вещи, мы уходим, тебе всё это не надо». Она сказала, что взрослая, что она его любит, что сохранит брак. Я ей ответил: «Еще чуть-чуть и сильнее — он тебя просто убьет такими ударами», — рассказывал Айтбек Амангельды.

Одна из главных причин, по которой Салтанат не уходила от Бишимбаева, — деньги. После свадьбы она отказалась от консультаций, попала на обеспечение тирана, но тот не спонсировал каждый ее каприз. Из-за финансовых трудностей женщина часто просила у знакомых деньги в долг, чего раньше никогда не случалось. Позже она пропала со всех радаров.

— В июле 2023 года она рассказывала, что не может с нами встречаться, потому что она постоянно в синяках, под его контролем, что она не может просто так отлучиться. Она говорила: «Я вам так завидую, я тоже так хочу свободно выйти куда-то посидеть, но я с ним не могу», — рассказывала двоюродная сестра Салтанат Айнура.

Последний ужин

С Айнурой Салтанат тоже делилась подробностями семейной жизни. Присылала фотографию сломанного пальца в гипсе, признавалась, что Бишимбаев неоднократно поднимал на нее руку.

Всё чаще Салтанат стала задумываться о том, что нужно бросить тирана. По словам брата женщины, она уходила от мужа минимум восемь раз, но всегда возвращалась.

Подруга Аида Ахмедина рассказывала, как весной 2023 года Салтанат писала, что нуждается в адвокате, не может забрать у мужа свои вещи и боится его мести. Приятельнице жертва домашнего насилия рассказывала, что много раз пыталась уйти от Бишимбаева, но он говорил, что не отпустит. Заявлял, что у семьи Салтанат есть фото с побоями, и якобы таким образом они будут его шантажировать. Требовал от Нукеновой записать видео в голом виде, чтобы у него был рычаг давления на нее. Та отказывалась, но видео было обязательным условием расставания.

4 ноября 2023 года Салтанат в последний раз ужинала с родными, а в ночь с 8-го на 9-е позвонила брату и сказала, что скоро приедет, так как ушла от мужа. Но так и не доехала.

В ту ночь женщина ужинала с мужем в ресторане Bau и из его стен она живой уже не вышла. В пылу ссоры Бишимбаев жестоко избил жену, а вместо того, чтобы вызвать скорую, позвонил ясновидящей, которая заверила, что девушка скоро очнется. Несколько часов жертва пролежала в VIP-зале, где за ее предсмертными хрипами наблюдал брат чиновника — сам преступник уехал на запланированную встречу и завтрак. Только когда сердце Нукеновой остановилось, Бишимбаев обратился к экстренным службам.

После смерти Салтанат люди вышли с акциями протеста по всему миру

В суде отношения между братьями, вдвоем оказавшимися на скамье подсудимых, обострились. На одном из заседаний родственник экс-министра рассказал, как на него оказывают давление. По его словам, ночью в следственном изоляторе к нему подошел мужчина и сказал следовать за ним.

— Меня вытащили из камеры, я пошел к нему, смотрю — рядом Бишимбаев стоит, — рассказал Бахтыжан. — Я развернулся и ушел. Администрации сказал, чтобы он больше ко мне не подходил.

По словам Бахтыжана, в камеру к нему приходил бывший заместитель комитета Мининформа по делам религий и гражданского общества Бауржан Мусин. Бывший чиновник пытался убедить его в том, что Бишимбаев ни в чём не виноват.

— Он говорил всё время: «Экспертиза показала, что она была пьяная, она была пьяная». Вот так всё время говорил, — заявил Бахтыжан.

После того, как попытки надавить на брата закончились неудачей, Бишимбаев сменил тактику — экс-министр начал настаивать, что это Бахтыжан шантажирует его, а не наоборот.

Чтобы выгородить себя, Бишимбаев не стесняется в приемах. Например, он выставлял Салтанат пьющей женщиной в депрессии, которая сама падала, ломала кости, билась головой об унитаз, после чего уснула и захрапела (за храп тиран принял предсмертные хрипы).

Чем больше появляется подробностей, тем сильнее растет возмущение общественности. Сейчас Бишимбаев обвиняется по двум статьям Уголовного кодекса Казахстана: «Истязание» и «Убийство, совершенное с особой жестокостью». Возмущенная общественность надеется, что на этот раз тирану не удастся уйти от ответственности.

ПО ТЕМЕ
Салтанат Нукенова Муж Тиран Убийство Казахстан История
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Никто не умер без покупок». Многодетная семья за год необычного эксперимента накопила 250 тысяч рублей — как они это сделали
Анонимное мнение
Мнение
Летающие тигры и люди в форме: журналист НГС проверила меры безопасности в цирке во время гастролей Гии Эрадзе
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Мнение
Лара Крофт и Джек Воробей с «Алиэкспресса»: чем удивляет новый фильм по повести Кира Булычева — мнение журналистки НГС
Анна Скок
Корреспондент
Рекомендуем
Знакомства

spsnsk,  38

Лев,  43

Ли Ли,  42

Helena,  32

Иван,  34

Alex,  29

Начать знакомиться
Объявления

Круглосуточно закупаем лом черных и цветных металлов

19 000 ₽

Окна для дачи

2 500 ₽

Адвокат по уголовным делам

3 000 ₽

Добавить объявление