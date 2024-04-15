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Криминал Отправили в колонию: экс-глава клиники Мешалкина выслушал приговор за хищение 1,8 млрд рублей из бюджета

Отправили в колонию: экс-глава клиники Мешалкина выслушал приговор за хищение 1,8 млрд рублей из бюджета

Наряду с Александром Караськовым приговор выслушали его супруга и двое предпринимателей

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Караськов также должен будет заплатить штраф в 800 тысяч

В Центральном районном суде Новосибирска огласили приговор по делу бывшего директора национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) Е. Н. Мешалкина академика РАН Александра Караськова. Его признали виновным в присвоении бюджетных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и покушении на отмывание похищенных денег (ст. 30, ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).

— Назначить Караськову Александру Михайловичу наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, — заявила судья Мария Шишкина. Ему также назначен штраф в 800 тысяч рублей.

Наряду с Александром Караськовым приговор выслушала его супруга и бывший заместитель Ирина Бойцова — она проведет в колонии общего режима 3 года и выплатит штраф в 500 тысяч. Коммерсант Евгений Первушин получили 4 года 4 месяца в колонии общего режима и штраф в 1 миллион рублей. Другой бизнесмен Александр Сорокин проведет в колонии общего режима 4,5 года и выплатит штраф в 1 миллион рублей. Приговор в законную силу еще не вступил.

По версии следствия, в период с 2015 по 2019 год экс-глава клиники Мешалкина Караськов, остальные фигуранты, а также заместитель директора по научно-экспериментальной работе Евгений Покушалов разработали и активно использовали схему по выводу средств через аукционы на закупку медицинских товаров. Силовики уверены, что семь подконтрольных фирм получали право на заключение госконтрактов, затем поставляли товары в клинику по завышенным ценам через фиктивные посреднические сделки. Объём поставок составил более 7,8 миллиарда рублей. В результате были похищены более 1,8 миллиарда рублей.

Экс-замдиректора клиники Евгения Покушалова судили отдельно. В ноябре 2021 года его приговорили к 2 годам 6 месяцам колонии и 400 тысячам рублей штрафа. Весной 2023 года Покушалова освободили условно-досрочно.

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Клиника Мешалкина Суд Хищение денег Приговор
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