Сжег заживо: сибиряк пойдет под суд за убийство жены

Инцидент произошел в Алтайском крае Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











30-летнего жителя Алтайского края обвиняют в убийстве супруги. По данным следователей, мужчина заживо сжег женщину.



Как сообщили в пресс-службе СК по Алтайскому краю, инцидент произошел 10 апреля 2024 года в одном из сёл Егорьевского района. Во время застолья между супругами произошел конфликт, тогда сибиряк снял настенный кухонный шкаф и бросил в жену, попав в голову.



— От полученной травмы женщина потеряла сознание. Подумав, что потерпевшая скончалась, злоумышленник облил легковоспламеняющейся жидкостью дом и поджег, после чего скрылся. Смерть 43-летней женщины наступила на месте преступления от отравления углекислым газом, — пояснили следователи.



На мужчину возбудили уголовные дела по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство» и части 2 статьи 167 УК РФ «Умышленное уничтожение имущества путем поджога». Ему избрали мера пресечения в виде заключения под стражу.

