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Криминал Сжег заживо: сибиряк пойдет под суд за убийство жены

Сжег заживо: сибиряк пойдет под суд за убийство жены

Между супругами возник конфликт

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Инцидент произошел в Алтайском крае

30-летнего жителя Алтайского края обвиняют в убийстве супруги. По данным следователей, мужчина заживо сжег женщину.

Как сообщили в пресс-службе СК по Алтайскому краю, инцидент произошел 10 апреля 2024 года в одном из сёл Егорьевского района. Во время застолья между супругами произошел конфликт, тогда сибиряк снял настенный кухонный шкаф и бросил в жену, попав в голову.

— От полученной травмы женщина потеряла сознание. Подумав, что потерпевшая скончалась, злоумышленник облил легковоспламеняющейся жидкостью дом и поджег, после чего скрылся. Смерть 43-летней женщины наступила на месте преступления от отравления углекислым газом, — пояснили следователи.

На мужчину возбудили уголовные дела по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство» и части 2 статьи 167 УК РФ «Умышленное уничтожение имущества путем поджога». Ему избрали мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в Новосибирске произошел пожар в пятиэтажке на улице Адриена Лежена. В результате пострадали пять человек, двое погибли.

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Погибла женщина Пожар Алтайский край
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