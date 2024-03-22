«Изнасилование здравого смысла»: как на пожизненное отправили маньяка за убийство 31 пенсионерки по всей России, но вину он не признал

Свою вину Радик Тагиров так и не признал Источник: Лина Саитова / 116.RU











Убийство 31 пенсионерки, грабежи и кражи в 15 городах России. Речь о поволжском маньяке Радике Тагирове. 21 марта 2024-го Верховный суд Татарстана отправил его в тюрьму до конца жизни. Свою вину Тагиров так и не признал, заявив о нестыковках в расследовании.

Наши коллеги из 116.RU вспоминают детали дела и рассказывают, почему маньяка не могли поймать почти 10 лет и как уже на суде он полностью отказался от своих показаний и заявил, что невиновен.



Первые убийства

Март 2011 года, Казань. Около местного магазинчика стоит 91-летняя пенсионерка Насима Ишмуратова. К ней подходит учтивый молодой человек и предлагает помочь донести тяжелые пакеты до дома. Та соглашается. По пути новый знакомый жалуется пенсионерке, мол, попал в сложную жизненную ситуацию и нужны деньги.

Ишмуратова ему поверила. Они дошли до ее квартиры, поставили сумки на пол, и пенсионерка решила помочь новому знакомому. Пенсионерка полезла за деньгами, а в этот момент новый знакомый напал на нее. Он ударил пенсионерку в подбородок, та потеряла сознание. Но на этом гость не остановился: он не меньше 5 раз ударил Насиму Ишмуратову по голове тупым предметом. Потом схватил пояс от фартука и додушил женщину.

В тот же день до Насимы не смогла дозвониться Алсу — ее дочь. Женщина в итоге сорвалась, приехала к маме и открыла дверь своим ключом.

— Я никак не могла поверить. Тормошу ее — и на шее увидела пояс от фартука. Развязала — думаю, удушится. Телефон не работал, провод выдернут, — много лет спустя рассказывала дочка Ишмуратовой Асия.

Тогда следователи думали, что это бытовое убийство. Дело в том, что пенсионерка давала знакомым деньги в долг под проценты. На том и жила. Поэтому подозрения в первую очередь упали на ее, так сказать, клиентов. А следователи между собой стали называть пока еще неизвестного убийцу Раскольниковым.

Несколько месяцев спустя, в августе всё того же 2011 года, в другом районе Казани в собственной квартире находят тело 82-летней пенсионерки. Ее голова была накрыта подушкой, а в квартире явно кто-то орудовал. Буквально за несколько минут до смерти пенсионерка говорила с дочкой по телефону. В какой-то момент пожилая женщина поспешила закончить разговор, сказав, что к ней пришел соцработник. Ну а потом ее нашли мертвой.

Это маньяк

После нескольких преступлений следователи смогли сформировать почерк серийного убийцы: его жертвами были одинокие пенсионерки от 60 до 90 лет, которые жили по большей части в обычных хрущевках. Силовики считали, что у убийцы был четкий план действий. Он попадал в квартиры бабушек под видом соцработника, газовщика, электрика и сразу нападал. Жертв своих маньяк душил тем, что попадалось под руку: пояс фартука, веревки для сушки белья, провода. Предусмотрительно с бабушками маньяк расправлялся в перчатках. Ну а после убийства рассыпал по полу бытовую химию.

Примечательно, что не всех пенсионерок маньяк грабил. Кого-то просто убивал. А иной раз после преступлений он находил в кошельках жертв всего пару тысяч рублей.

Уже к осени 2011 года от рук маньяка погибли семь пенсионерок. А его восьмая жертва выжила. Убийца по старой схеме пробрался в квартиру к пожилой женщине, напал на нее, ударил по голове, и ему показалось, что задушил. Решив, что его жертва мертва, маньяк обчистил квартиру и исчез.

Пенсионерка пришла в себя и вызвала полицию. Но из-за плохого зрения она не смогла помочь составить фоторобот напавшего на нее мужчины. Единственное, что запомнила женщина: он был худой, ростом где-то 175 сантиметров.

После общения с соседями всех погибших следователи смогли собрать единую картинку происходящего. Маньяк ходил по квартирам, представляясь сотрудником ЖЭУ, расспрашивал, кто с кем живет. Так появились первые зацепки.

Один из фотороботов поволжского маньяка Источник: СК России











С апреля 2012 года маньяк стал появляться за пределами Татарстана. В соседней Марий Эл, в городе Волжске, нашли тело пенсионерки. На этот раз убийца чуть не попался. Он проник к пожилой женщине в квартиру по уже отлаженной схеме, напал на хозяйку жилища, на сей раз душил свою жертву шнуром от утюга, который попался под руку.

Но обокрасть убитую маньяк не успел — в квартиру зашел ее сын. Он пытался поймать преступника, но потом увидел тело матери и оцепенел. Маньяк же выпрыгнул с балкона третьего этажа и сбежал.

К этому времени удалось составить наиболее подробный фоторобот преступника — мужчина от 20 до 35 лет, худощавого телосложения, рост — 170–175 сантиметров, с темными волосами и глазами. Также полицейские указывали, что на месте преступления он оставил «генетические следы». За информацию, которая могла бы помочь поймать маньяка, следователи сначала обещали 1 миллион рублей. Потом сумма выросла до 3 миллионов рублей.

Фоторобот преступника Источник: СК России по Челябинской области











После Марий Эл жестоко убитых и задушенных пенсионерок в собственных квартирах стали находить в других городах страны: Ижевске, Кирове, Чебоксарах, Самаре, Уфе, Перми, Иванове, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Челябинске, Ульяновске, Москве.

Убийства прекратились после серии нападений на старушек в Уфе в сентябре 2012 года. Тогда маньяк чуть не попался в очередной раз. Заприметив очередную жертву, пожилую женщину с сумками, он кинулся ей на помощь. Попав к женщине в квартиру, маньяк, как обычно, попытался жертву убить. Но на этот раз та оказалась не одинока: дома была внучка женщины. Она спугнула маньяка, который подался в бега. Но его в тот день зафиксировали камеры видеонаблюдения в подъезде.

Источник: МВД РФ











Сам убийца с тех пор залег на дно, а следователи продолжали искать его еще почти 10 лет.

Первые подозреваемые

8 лет следователи не могли поймать маньяка. Они задерживали по этому делу подозреваемых, но отпускали. И так раз за разом. В сентябре 2012-го, например, следователи задержали распространителя, который ходил по домам и пытался продавать прибор против всех болезней. Но после беседы его отпустили.

В 2013 году у следствия были догадки, что преступник скрывается на Сахалине, но это был ложный след. Спустя три года в Сети появилось видео с камер наблюдения одного из подъездов дома в Казани, где якобы в кадр попал поволжский маньяк. Но и здесь следователи вышли не на того.

В 2017 году в Самаре с поличным поймали уроженца Казахстана Павла Шайахметова. Его обвинили в убийстве пенсионерок в Самаре и Смоленской области. После сравнения отпечатков и генетического материала стало ясно: он не связан с серией убийств 2011–2012 годов.

Тем не менее за убийства в Самаре и Смоленской области его планировали судить. Он свою вину не признавал и после первого же заседания в суде покончил с собой. Его причастность ко всем этим преступлениям установлена не была.

Павел Шайахметов Источник: МВД РФ











Дальше попытки найти поволжского маньяка ни к чему не приводили. Единственное, на что ориентировались следователи, — маньяк или из Татарстана, или из Удмуртии, потому что хорошо знает эти края.

Задержание маньяка

1 декабря 2020 года в Казани следователи и сотрудники ФСБ задержали 38-летнего слесаря Радика Тагирова. Именно его обвинили во всех убийствах 8-летней давности. На первом же допросе он во всём признался.

Федеральный следком отчитался о задержании так: расследование с 2011 года ни разу не останавливали, продолжали искать. И вот, в конце 2020-го «в результате кропотливой и планомерной работы» маньяка нашли. Как добавили в СК, за время расследования провели больше 10 тысяч сравнительных генетических экспертиз. И таким образом нашли Тагирова.

Но есть еще одна версия, неофициальная, от источников в силовых структурах. Якобы в полицию обратилась женщина с просьбой разыскать ее сына, который много лет не выходит с ней на связь. Ей предложили сдать биологический тест — соскоб со внутренней стороны щеки. Данные прогнали по базе, и оказалось, что сын женщины был судим. Более того, результаты совпали с теми генетическими следами, которые в 2011 и 2012 годах неизвестный оставлял на месте убийств.

На первом же допросе Тагиров, как говорят следователи, рассказал, как убивал своих жертв. Пенсионерок он выбирал случайным образом, системы не было, обычно высматривал возле рынков или магазинов. Подходил к тем, у которых были сумки, предлагал помочь донести до дома — представлялся сотрудником управляющей компании. В квартиру заходил по приглашению.

— Душил. Закидывал руку со стороны спины. И всё. Ну и держал до тех пор, пока не уснет, пока не упадет, — говорил он на допросе.



Тагиров на следственном эксперименте показывает, как убивал своих жертв Источник: следком

Способом убийства выбрал удушение, потому что «это менее болезненно для них». Сколько всего он убил — не помнит. Также он рассказал о мотивах своих преступлений.



— Кушать хотел. На улице тогда жил. Так получилось, что воспользовался возможностью. Легких денег хотел получать, — рассказывал Тагиров на допросе.



Почему он не оставлял своих жертв в живых, если ему нужны были только деньги, Тагиров объяснить не смог.

Источник: МВД РФ

Не виновен

На первом же суде по делу, 26 октября 2023 года, Радик Тагиров заявляет: он не виновен.

Радик Тагиров в Верховному суде РТ осенью 2023 года. Он всегда закрывает лицо Источник: 116.RU











Тагиров, которого окрестили поволжским маньяком, стал настаивать, что не согласен с позицией обвинения и полностью отрицает свою причастность к убийству пожилых женщин. При этом никого из потерпевших или свидетелей в зале не было. А сам поволжский маньяк тщательно скрывал свое лицо от камер.

За пару дней до того, как услышать приговор, Тагиров выступил в суде с последним словом. Он продолжал настаивать, что никакого отношения не имеет к убийствам пенсионерок. Более того, по словам Тагирова, в деле есть серьезные нестыковки. Например, по его словам, в указанные следствием даты преступлений его даже не было в городе, а вещественные доказательства и вовсе вызывают сомнения. Он попросил суд и собравшихся не судить его за «злодеяния, которые он не совершал».

— Всё происходящее здесь я даже не могу объяснить, постараюсь не в грубой форме, но на самом деле происходило изнасилование здравого смысла в рассмотрении уголовного дела, — говорил во время последнего слова Тагиров.

Суд огласил приговор 21 марта 2024 года. Радика Тагирова признали виновным в убийстве 31 человека, в покушении на убийство, в 30 эпизодах грабежа. Суд дал ему пожизненное. Первые 10 лет Тагиров проведет в тюрьме, а остаток жизни — в колонии строгого режима.

Момент оглашения приговора:

После оглашения приговора журналист 116.RU пообщался с адвокатом Тагирова. Марат Аширов настаивает: его подзащитный не виновен в том, за что его минуту назад отправили на пожизненное.

— У нас позиция такая: не признаем вину. А всё, что было сказано в процессе суда, мы сказали, в чем мы согласны, в чем нет. У нас два варианта: или пишем в сторону оправдания, или просим направить приговор на новое рассмотрение, — говорит адвокат.

Аширов заявил: на Тагирова якобы оказывали психологическое давление, и лишь поэтому он подписал признательные показания. Во время следствия Тагиров соглашался со всем, что ему говорили. Одну из нестыковок адвокат озвучил: его подзащитный находился в одном городе, когда было совершено преступление в другом. Подробно рассказывал, чем занимался и как проводил время. Но суд его показания не учел.

— Он рассказывал, в Москве где был, кем работал, чем занимался. Другого у него не было, чтобы доказать, что в этот момент он не был в Казани в день совершения убийства. Или в Москве, или в Челябинске, или в любом другом городе. Просто не мог. Просто рассказывал, где жил, где работал. Суд это не учел, — рассуждает Аширов.

На вопрос о том, есть ли факты несостыковок, адвокат ответил утвердительно. Уверенный в невиновности Тагирова, в течение ближайших 15 дней адвокат намерен приговор обжаловать. Аширов хочет или полного оправдания Тагирова, или же отправки дела на повторное расследование.