«Они с бабушкой»: у сибирячки, спустившей младенца в погреб, забрали сыновей

У 34-летней жительницы поселка Светлая поляна в Болотнинском районе Новосибирской области забрали троих сыновей. Это произошло в момент задержания женщины, котоорую обвинили в убийстве новорожденного младенца и отправили под арест.
Об этом НГС рассказала уполномоченная по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко.
— Забрали ли их [юридически] не знаю, [после задержания матери] они находились у бабушки, — рассказала общественница.
О ЧП в Болотнинском районе стало известно неделю назад, когда в подполе одного из домов в поселке Светлая поляна нашли тело новорожденного младенца в ведре. Мать ребенка думала, что он родился мертвым, либо нежизнеспособным. Весной женщина планировала его похоронить. Но вскрытие показало, что ребенок родился живым.
Ранее НГС узнал, чем известна многодетная мать в родном поселке. Она уже пыталась избавиться от одного ребенка и поучаствовала в программе «Мужское и женское», а ее муж судим за двойное убийство из-за «священного» карточного долга.