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«Они с бабушкой»: у сибирячки, спустившей младенца в погреб, забрали сыновей

34-летнюю женщину обвиняют в убийстве новорожденного

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Сейчас сибирячка находится в СИЗО

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У 34-летней жительницы поселка Светлая поляна в Болотнинском районе Новосибирской области забрали троих сыновей. Это произошло в момент задержания женщины, котоорую обвинили в убийстве новорожденного младенца и отправили под арест.

Об этом НГС рассказала уполномоченная по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко.

— Забрали ли их [юридически] не знаю, [после задержания матери] они находились у бабушки, — рассказала общественница.

О ЧП в Болотнинском районе стало известно неделю назад, когда в подполе одного из домов в поселке Светлая поляна нашли тело новорожденного младенца в ведре. Мать ребенка думала, что он родился мертвым, либо нежизнеспособным. Весной женщина планировала его похоронить. Но вскрытие показало, что ребенок родился живым.

Ранее НГС узнал, чем известна многодетная мать в родном поселке. Она уже пыталась избавиться от одного ребенка и поучаствовала в программе «Мужское и женское», а ее муж судим за двойное убийство из-за «священного» карточного долга.

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