«Облил бензином и сжег»: киллер, обвиняемый в громком убийстве свахи из Сибири, заключил сделку со следствием

Татьяна объяснила Виктору, где Кузьмина бывает, какие у нее привычки. Виктор познакомился с Кузьминой как бы случайно, когда та выгуливала собаку в парке. Он втерся к женщине в доверие и стал оказывать ей небольшие услуги — что-то повесить, отремонтировать. Нина Кузьмина три года назад овдовела, поэтому ей периодически нужна была помощь по дому.



По версии следствия, 3 марта Виктор убил Кузьмину в ее машине с помощью нескольких ударов ключом-трещоткой и отверткой. И доложил об этом заказчице. Он забрал из сумки покойной ключи и документы, пришел в ее квартиру и вытащил из металлического сейфа 215 тысяч рублей, часть которых передал подозреваемой.

