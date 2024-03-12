«Облил бензином и сжег»: киллер, обвиняемый в громком убийстве свахи из Сибири, заключил сделку со следствием

Обвиняемый в убийстве красноярской свахи Нины Кузьминой заключил сделку со следствием. Об этом рассказали в Следственном комитете.
По версии следствия, 3 марта 2023 года женщина вышла из оздоровительного салона на Телевизорной, села в свой бордовый Merсedes ML-300 и исчезла. Через две недели был задержан подозреваемый в ее убийстве: им оказался 44-летний знакомый Кузьминой по имени Виктор.
Позже выяснилось, что он заранее договорился об убийстве с 63-летней знакомой Нины — Татьяной. Она должна была покойной 200 тысяч рублей. А Виктор, в свою очередь, был должен 600 тысяч рублей Татьяне. Женщина разрешила ему не отдавать 600 тысяч, если он поможет избавиться от Кузьминой.
Татьяна объяснила Виктору, где Кузьмина бывает, какие у нее привычки. Виктор познакомился с Кузьминой как бы случайно, когда та выгуливала собаку в парке. Он втерся к женщине в доверие и стал оказывать ей небольшие услуги — что-то повесить, отремонтировать. Нина Кузьмина три года назад овдовела, поэтому ей периодически нужна была помощь по дому.
По версии следствия, 3 марта Виктор убил Кузьмину в ее машине с помощью нескольких ударов ключом-трещоткой и отверткой. И доложил об этом заказчице. Он забрал из сумки покойной ключи и документы, пришел в ее квартиру и вытащил из металлического сейфа 215 тысяч рублей, часть которых передал подозреваемой.
Тело Нины Кузьминой Виктор перенес в свой автомобиль и вывез в Иркутскую область, где вблизи поселка Чунский облил бензином и сжег.
Мужчина заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, его уголовное дело выделено в отдельное производство. Сейчас оно направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения дело.
Дело в отношении Татьяны еще находится в производстве.