Трижды ударила о диван: в Новосибирске умерла двухмесячная девочка — в избиении обвинили ее 19-летнюю мать

В Новосибирске отправили под стражу 19-летнюю Алину Водневу, которую подозревают в том, что она трижды ударила свою дочь головой о диван. Девочка скончалась через два месяца.
Об этом сообщили в группе «Суды общей юрисдикции Новосибирской области» во «ВКонтакте». По версии следствия, обвиняемая избила свою дочь около 12:00 23 декабря. Ребенку было чуть больше двух недель.
— По версии следствия Воднева, на почве личной неприязни, сформировавшейся в результате того, что дочь длительное время плакала, схватила дочь за ноги и не менее трех раз с силой ударила её о каркас дивана головой, причинив последней закрытую черепно-мозговую травму, — говорится в сообщении.
Девочка скончалась в 27 февраля 2024 года в больнице. 1 марта Первомайский районный суд заключил Алину Водневу под стражу до 25 марта. Ее обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпешего (ч. 4 ст.111 УК РФ).
Постановление суда не вступило в законную силу.
В февраля в Новосибирске девушка оставила своего новорожденного ребенка в мусорном баке. Ребенка спас прохожий Иван Журавлев. Мать младенца отправили под стражу. Все, что известно об этом происшествии, НГС собрал в специальном сюжете.