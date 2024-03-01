Трижды ударила о диван: в Новосибирске умерла двухмесячная девочка — в избиении обвинили ее 19-летнюю мать

Об этом сообщили в группе «Суды общей юрисдикции Новосибирской области» во «ВКонтакте». По версии следствия, обвиняемая избила свою дочь около 12:00 23 декабря. Ребенку было чуть больше двух недель.

— По версии следствия Воднева, на почве личной неприязни, сформировавшейся в результате того, что дочь длительное время плакала, схватила дочь за ноги и не менее трех раз с силой ударила её о каркас дивана головой, причинив последней закрытую черепно-мозговую травму, — говорится в сообщении.