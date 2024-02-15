Запоминали пин-код карт: водителей, которые возили людей из Толмачево, будут судить за кражу денег у пассажиров

Водителей, которые предлагали поездки из новосибирского аэропорта Толмачево, и воровали деньги у пассажиров, пойдут под суд. Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета региона.
По версии следствия, в 2022 — 2023 годах трое мужчин иностранного государства находились на парковке аэропорта Толмачево. Мужчины действовали по одинаковой схеме, они предлагали пассажирам аэропорта частные поездки и воровали банковские карты. Пин-код карт при этом обвиняемые запоминали, когда потерпевшие оплачивали другие покупки.
— Мужчины, действуя против воли собственников имущества, поочередно производили операции по снятию денежных средств на общую сумму более 400 тысяч рублей, — сообщили в следственном комитете.
Расследование уголовного дела завершено. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с банковского счета). Дело направили в суд.
Ранее в пресс-службе транспортной полиции рассказывали, что двое подозреваемых совершили серию краж во время поездок в такси. С банковской карты жителя Томска украли более 100 тысяч рублей.