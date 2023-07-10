Таксисты в Толмачево украли у пассажира с карты 100 тысяч рублей — они несколько раз пользовались похожей схемой

Житель Томска перед вылетом на вахту в Нижневартовск обратился к такому таксисту с просьбой довезти до ближайшего продуктового магазина. Во время поездки к ним подсел сообщник водителя и начал разговор с потерпевшим. Попутчик предложил жителю Томска выпить алкоголь. В одном из маркетов подозреваемый подсмотрел PIN-код. Вместе с новым знакомым житель Томска выпил алкоголь, и подозреваемые похитили его банковские карты, а после сняли с них деньги в банкомате.