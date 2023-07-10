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Таксисты в Толмачево украли у пассажира с карты 100 тысяч рублей — они несколько раз пользовались похожей схемой

Полиция задержала двух подозреваемых в серии краж

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В аэропорту произошло несколько похожих краж

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В Толмачево у 34-летнего жителя Томска с банковской карты украли больше 100 тысяч рублей. Как рассказали в пресс-службе транспортной полиции, в аэропорту двое подозреваемых совершили серию краж во время поездок в такси. Они узнавали PIN-коды банковских карт пассажиров.

После обращения жителя Томска в дежурную часть полиции в Толмачево полицейские задержали двух граждан из стран Центральной Азии в возрасте 30 и 31 года. По версии следствия, подозреваемые, используя автомобиль такси, который принадлежит одному из задержанных, совершили серию краж. Они выбирали клиентов с признаками алкогольного опьянения, предлагали услуги такси и в ходе поездки узнавали PIN-коды банковских карт.

Житель Томска перед вылетом на вахту в Нижневартовск обратился к такому таксисту с просьбой довезти до ближайшего продуктового магазина. Во время поездки к ним подсел сообщник водителя и начал разговор с потерпевшим. Попутчик предложил жителю Томска выпить алкоголь. В одном из маркетов подозреваемый подсмотрел PIN-код. Вместе с новым знакомым житель Томска выпил алкоголь, и подозреваемые похитили его банковские карты, а после сняли с них деньги в банкомате.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Подозреваемым грозит лишение свободы до шести лет.

Как добавили в пресс-службе УТ МВД России по СФО, во время расследования полицейские установили, что это не единственный случай. На счету у задержанных минимум пять подобных эпизодов. Следствие продолжается.

В мае этого года в Толмачево директор новосибирской компании пыталась вывезти из России за границу более 6 миллионов рублей, не задекларировав их. За контрабанду женщину привлекли к уголовной ответственности, а деньги изъяли в пользу государства.

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