«Проблема всего города»: в Новосибирске с «закладчиками» борются всего 9 сотрудников полиции

Часто закладчики появляются в лесных массивах — по этой причине жители Академгородка уверены, что им не повезло и их местность особенно притягивает наркоманов. В прошлом году корреспондент НГС поговорил о ситуации с наркопотреблением в Академгородке с экспертами.