«Проблема всего города»: в Новосибирске с «закладчиками» борются всего 9 сотрудников полиции

Глава МВД по Новосибирску Алексей Захаров назвал число сотрудников, которые состоят в оперативной группе по работе с «закладчиками». Группа собирает информацию по сообщениям жителей, проводит мероприятия и скрытое патрулирование.
— Конечно же, хотелось бы, чтобы людей в оперативной группе было больше, но у нас всего 9 человек на весь город, — сообщил глава новосибирского МВД Алексей Захаров на сессии горсовета сегодня, 14 февраля.
Как объяснил в своем выступлении Алексей Захаров, информацию о закладчиках нужно передавать по номеру 02.
— Мы выставляем группы скрытого патрулирования, работаем именно по закладчикам. Но это проблема всего города — очень много таких мест. Мы отрабатываем, здесь у нас работа тоже организована, — объяснил глава МВД по Новосибирску.
В своем отчете за 2023 год Алексей Захаров сообщил, что было пресечено 2809 преступлений, связанных с оборотом наркотиков. Это на 29,8% больше, чем в 2022 году.
Часто закладчики появляются в лесных массивах — по этой причине жители Академгородка уверены, что им не повезло и их местность особенно притягивает наркоманов. В прошлом году корреспондент НГС поговорил о ситуации с наркопотреблением в Академгородке с экспертами.