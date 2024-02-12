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«Задание — разведка на местности»: в Новосибирске украинского агента осудили за диверсию на железной дороге

22-летний мужчина рассказал, как едва не стал разведчиком террористической организации

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Денис Шадрин признался, что придерживается нацистских идей

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Коллегия 2-го Восточного окружного военного суда огласила приговор 22-летнему жителю Омска Денису Шадрину, которого обвинили в диверсии (ч.1 ст. 281 УК РФ), госизмене (ст.275 УК РФ) и содействии террористической организации (ч.2 ст. 205.5 УК РФ). Летом прошлого года молодой человек сжёг релейный шкаф в Омской области и готовился стать разведчиком.

— Сегодня Второй Восточный окружной военный суд признал гражданина виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет с отбыванием в колонии строгого режима, — сообщили в Главном управлении на транспорте МВД РФ по СФО.

Сотрудники омского управления ФСБ задержали Шадрина в июне 2023 года. Он рассказал контрразведчикам, что за месяц до задержания отправил анкету для вступления в террористическую организацию «Легион Свобода России»*. Молодой человек подчеркнул, что придерживается нацистской идеологии.

После этого в мессенджере Telegram на Шадрина вышел куратор с заданием поджечь релейный шкаф. Омич по инструкции изготовил зажигательную смесь и подпалил шкаф на станции Московка Западно-Сибирской железной дороги. Успешно выполненное задание стало подтверждением того, что Шадрин готов пополнить ряды террористов.

— В ходе дальнейшего контакта с куратором фигурант получил задание по осуществлению разведки на местности, где располагается здание одного из военных объектов в г. Омске, — отметили в УФСБ по Омской области.

В разведку Шадрин не пошёл. Контрразведчикам он заявил, что «испугался последствий». Приговор в законную силу не вступил. На его обжалование у сторон есть 10 суток.

*«Легион «Свобода России»» — террористическая организация, деятельность запрещена на территории РФ.

В ноябре прошлого года в Новосибирске задержали двух молодых людей, которые, по версии следствия, подожгли релейный шкаф на перегоне между станциями Клещиха и Чемской. Мужчины признались, что пошли на риск, чтобы заработать 20 тысяч рублей.

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ТерроризмДиверсияСВОСудАгентРазведчикУкраинаЛегионСвобода
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