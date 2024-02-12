Силовики задержали приближенную к главарю сибирской банды Малиновского. Она работала с его ломбардами

По версии следствия, подозреваемая с 1 января 2022 года по 14 декабря 2023 года, действуя в составе ОПГ, занималась нелегальным предпринимательством в красноярских ломбардах, аффилированных с главой ОПГ Ярославом Малиновским. Подозреваемые, утверждают следователи, покупали и продавали ювелирные изделия из драгметаллов и камней без лицензии. Так женщина и другие лица заработали более 12 миллионов рублей.