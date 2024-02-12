Силовики задержали приближенную к главарю сибирской банды Малиновского. Она работала с его ломбардами

Силовики задержали приближенную к главарю ОПГ Малиновского. Против нее возбудили уголовное дело о незаконном предпринимательстве (пункты «а» и «б» части 2 статьи 171 Уголовного кодекса РФ). Об этом сообщили в пресс-службе СК по Красноярскому краю и Хакасии.
По версии следствия, подозреваемая с 1 января 2022 года по 14 декабря 2023 года, действуя в составе ОПГ, занималась нелегальным предпринимательством в красноярских ломбардах, аффилированных с главой ОПГ Ярославом Малиновским. Подозреваемые, утверждают следователи, покупали и продавали ювелирные изделия из драгметаллов и камней без лицензии. Так женщина и другие лица заработали более 12 миллионов рублей.
Источник NGS24.RU в органах уточнил, что задержанную зовут Светлана Тонян — это знакомая и сообщница Малиновского. Женщину задержали и заключили под стражу по решению суда.
Другой осведомленный источник нашей редакции объяснял, какую роль играла Тонян в делах Малиновского и его ОПГ.
— Тонян занимается своими ломбардами вместе с ними. Проходила вместе с Ярославом по делу 2018 года. В результате чего криминальная деятельность Малиновского и Тонян окончилась судом и первым сроком, — пояснил источник.
По данным «Контур.Фокуса», Светлана Тонян продавала книги, журналы, канцелярию в селе Ирбейском как ИП. Кроме того, ей и Ярославу Малиновскому принадлежала уже ликвидированная компания «Ломбард 25» в Красноярске.
В СК уточнили, что Тонян задержали за нелегальную деятельность в «Ломбарде Комиссионыч». По данным «Контур.Фокуса», в Красноярске работало три фирмы с таким названием. Одна ликвидирована в октябре 2022 года (владелец — Эдуард Рейх), вторая находится в стадии ликвидации с февраля этого года (владелец — Дмитрий Горбачев).
Третья фирма зарегистрирована в сентябре 2023 года. Ей владеет и руководит Григорий Бегларян — сын депутата Нижнеингашского совета Соса Бегларяна. Как ранее рассказывал источник NGS24.RU, на территории депутата в селе Ошарово скрывались двое недавно задержанных членов банды Малиновского.
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