Штраф не платит, работы нет: суд отказался выпускать из колонии коммерсанта — сибиряку приходится учиться на электрика

Первомайский районный суд Новосибирска отказал в условно-досрочном освобождении Юрию Белорыбцу, который похитил около 153 миллионов рублей из бюджета Новосибирской области. Мужчину приговорили к 6,5 года лишения свободы и штрафу в 500 тысяч рублей.
По данным суда, Юрий Белорыбец руководил компанией «СибРегионСтрой». В период 2008–2012 годов при строительстве железнодорожных путей мужчина специально завышал объем выполненных работ, а также при строительстве использовал более дешевые материалы. После того как вскрылись махинации Белорыбца, он пытался скрыться в Германии, но его задержали.
Мужчину признали виновным по
В середине ноября 2023 года Белорыбец обратился с заявлением в суд об условно-досрочном освобождении. 30 января суд отклонил ходатайство. На суде выяснилось, что Белорыбец не работает и не выплачивает штраф. Мужчина направил суду пояснения о том, для него в колонии нет работы, а сейчас он учится на электрика.
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