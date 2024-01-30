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Штраф не платит, работы нет: суд отказался выпускать из колонии коммерсанта — сибиряку приходится учиться на электрика

Юрий Белорыбец отбывает срок за то, что похитил из бюджета области 153 миллиона

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Мужчина совершил мошенничество в 2008–2012 годах

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Первомайский районный суд Новосибирска отказал в условно-досрочном освобождении Юрию Белорыбцу, который похитил около 153 миллионов рублей из бюджета Новосибирской области. Мужчину приговорили к 6,5 года лишения свободы и штрафу в 500 тысяч рублей.

По данным суда, Юрий Белорыбец руководил компанией «СибРегионСтрой». В период 2008–2012 годов при строительстве железнодорожных путей мужчина специально завышал объем выполненных работ, а также при строительстве использовал более дешевые материалы. После того как вскрылись махинации Белорыбца, он пытался скрыться в Германии, но его задержали.

Мужчину признали виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере» и отправили в колонию общего режима. Также с него взыскали в пользу правительства НСО около 153 миллионов.

В середине ноября 2023 года Белорыбец обратился с заявлением в суд об условно-досрочном освобождении. 30 января суд отклонил ходатайство. На суде выяснилось, что Белорыбец не работает и не выплачивает штраф. Мужчина направил суду пояснения о том, для него в колонии нет работы, а сейчас он учится на электрика.

Ранее стало известно, что подрядчик дороги у нового ЛДС хочет подать на банкротство «МЕТРО МиР». Долг предприятия превышает 10 миллионов.

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