«Запер и поджег автомобиль»: мужчину обвинили в жестоком убийстве супруги — он решил скрыться и улетел в Новосибирск

Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия. Сотрудники ведомства завершили расследование уголовного дела в отношении 27-летнего обвиняемого.



Следователи установили, что инцидент произошел летом 2023 года, супруги находились в браке несколько лет, с февраля 2021 года. Мужчину, по данным ведомства, преследовали мысли о неверности девушки.

