«Запер и поджег автомобиль»: мужчину обвинили в жестоком убийстве супруги — он решил скрыться и улетел в Новосибирск

Следователи обвинили жителя Хабаровска в жестоком убийстве супруги. Мужчина, по данным специалистов, решил поджечь жену в машине и скрылся, вылетев сначала в Новосибирск, а затем — в Москву.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия. Сотрудники ведомства завершили расследование уголовного дела в отношении 27-летнего обвиняемого.
Следователи установили, что инцидент произошел летом 2023 года, супруги находились в браке несколько лет, с февраля 2021 года. Мужчину, по данным ведомства, преследовали мысли о неверности девушки.
— Мужчину преследовали мысли о неверности супруги, ее предательстве, а также о том, что она сообщает информацию о его жизни в правоохранительные органы, в связи с чем он решил совершить ее убийство, — сказано в сообщении.
В конце июня прошлого года мужчина предложил девушке отправиться отдохнуть на водоем, и выехал с ней на машине из Хабаровская в Красноярский край. Путешествие пары длилось больше недели — с 28 июня по 7 июля.
Супруги проезжали по территории Березовского района Красноярского края, где мужчина спонтанно свернул в лесной массив, который находится в пяти километрах от деревни Свищево. После этого, по данным следователей, мужчина решил поджечь машину, в которой находилась его супруга.
— Здесь он запер супругу в машине, облил автомобиль бензином и поджог. После содеянного мужчина скрылся с места происшествия и впоследствии на самолете вылетел в Новосибирск, далее в Москву, где 11 июля был задержан оперативными сотрудниками, — заявили в ведомстве.
Уголовное дело в отношении мужчины возбудили по п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство, совершенное с особой жестокостью). Выяснилось, что у фигуранта имеется хроническое психическое заболевание. Это установили результаты стационарной комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы.
— <…> у мужчины имеется хроническое психическое заболевание, что лишало его в момент совершения общественно-опасного деяния способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, — сказано в сообщении.
Уголовное дело направили в прокуратуру. Его передали специалистам для утверждения постановления о передачи дела в суд для применения принудительной меры медицинского характера.
О происшествии стало известно 12 июля прошлого года. Как сообщали следователи, обгоревший автомобиль «Лада-Приора» с костными останками человека нашел грибник в лесном массиве в нескольких километрах от деревни Свищево. Фигуранта дела задержали по подозрению в убийстве 20-летней сожительницы.
В декабре прошлого года в Новосибирской области направили в суд дело мужчины, обвиняемого в убийстве жениха в день свадьбы. Погибшему было 25 лет.