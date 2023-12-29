Новогодний турнир по покеру в Новосибирске посетил наряд ОМОНа — видео облавы на подпольное казино

В 2023 году в Новосибирске возбудили рекордное количество уголовных дел о незаконной организации азартных игр: за истекшие десять месяцев их втрое больше, чем по итогам всего 2022 года. Борьбу с нелегальными казино прокуратура объявила своим приоритетом. После череды арестов и громких уголовных дел об организации и крышевании подпольных казино журналист НГС решил лично проверить — изменилась ли ситуация.

