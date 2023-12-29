Новогодний турнир по покеру в Новосибирске посетил наряд ОМОНа — видео облавы на подпольное казино

Новогодний турнир по покеру в подпольном казино на ул. Залесского в Новосибирске закончился уголовным делом. Игру прервал наряд ОМОНа, задержаны пять человек, среди которых крупье и организатор незаконных азартных игр, сообщили 29 декабря в прокуратуре Новосибирской области.
— В результате координационной деятельности прокуратуры Заельцовского района г. Новосибирска сотрудниками городского ОЭБ и СК РФ в помещении дома 7/2 по улице Залесского г. Новосибирска пресечена деятельность «подпольного казино». Организатор и 4 крупье проводили в заведении Новогодний турнир по покеру, — сообщили в надзорном ведомстве.
По данным прокуратуры, примерный размер призового фонда составлял 50 тысяч рублей. Уголовное дело возбудили по ч.3 171.2 УК РФ (незаконная организация и проведение азартных игр). Фигурантам грозит лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.
Один из регулярных посетителей подпольного казино рассказал НГС о его деятельности на условиях анонимности.
— Игры проходили два-три раза в неделю. Вход в игру — от тысячи до трех тысяч рублей. На время крупных покерных серий на Алтае, Сочи и Калининграде, где игра разрешена в специальных игровых зонах, игры на Залесского прекращались — организаторы уезжали для участия в турнирах. Нельзя сказать, что тут какие-то серьезные деньги зарабатывались на игроках — большая часть так называемой комиссии за участие уходило на оплату работы дилеров и на аренду зала, который представляет из себя столовую. Был еще в этом казино, которое называется Space — фонд джекпота. Если ты собираешь высшую комбинацию в ходе турнира — флеш рояль — тебе сразу платили крупную сумму, тысяч в 50 рублей, — рассказал редакции НГС один из новосибирских лудоманов.
В 2023 году в Новосибирске возбудили рекордное количество уголовных дел о незаконной организации азартных игр: за истекшие десять месяцев их втрое больше, чем по итогам всего 2022 года. Борьбу с нелегальными казино прокуратура объявила своим приоритетом. После череды арестов и громких уголовных дел об организации и крышевании подпольных казино журналист НГС решил лично проверить — изменилась ли ситуация.