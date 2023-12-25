Спустя 31 год следователи нашли мужчину, который зарезал сибиряка в поезде Москва — Новосибирск, — где он скрывался

Следователи РФ завершили расследование уголовного дела по статье 103 УК РСФСР «Умышленное убийство, совершенное без отягчающих обстоятельств», которое произошло в 1992-м в поезде Москва — Новосибирск.
По данным следствия, 6 марта 1992 года в купе вагона скорого поезда Москва — Новосибирск на станции Красноуфимск проводница обнаружила тело профессора из Новосибирска. На теле мужчины было 10 колото-резаных ран в различных частях тела.
— Преступление долгое время оставалось нераскрытым, несмотря на проведенные в те годы следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия. Следователями продолжалась работа по установлению лица, подлежащего привлечению к ответственности, — пояснили в СК.
Спустя более 30 лет следователям по отпечаткам пальцев удалось вычислить подозреваемого в убийстве. Им оказался военнослужащий по призыву, который в 1992 году совершил побег из воинской части.
— В день смерти потерпевший в пассажирском вагоне распивал спиртное с ранее ему незнакомым молодым парнем. Оба находились в состоянии алкогольного опьянения. В поездке между попутчиками возник конфликт, в ходе которого потерпевшему были нанесены множественные ножевые ранения, от которых он скончался на месте, — уточнили следователи.
Подозреваемый сошел в Казани и долгие годы скрывался от следствия. Однако привлечь мужчину к уголовной ответственности не представляется возможным по причине его смерти в 2012 году в Белгородской области.
— Следствием собрана достаточная доказательственная база, подтверждающая причастность обвиняемого к преступлению. Учитывая позицию родственников, представляющих интересы обвиняемого, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, — отметили в СК.
Ранее Октябрьский районный суд Новосибирска начал рассматривать уголовное дело об убийстве мужчины на смотровой площадке ЖК «Марсель». В процессе участвует коллегия присяжных-заседателей.