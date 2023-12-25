Спустя 31 год следователи нашли мужчину, который зарезал сибиряка в поезде Москва — Новосибирск, — где он скрывался

— Преступление долгое время оставалось нераскрытым, несмотря на проведенные в те годы следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия. Следователями продолжалась работа по установлению лица, подлежащего привлечению к ответственности, — пояснили в СК.



Спустя более 30 лет следователям по отпечаткам пальцев удалось вычислить подозреваемого в убийстве. Им оказался военнослужащий по призыву, который в 1992 году совершил побег из воинской части.

