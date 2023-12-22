Пусть докажет: с новосибирского инвалида требуют полмиллиона за дачный участок, которого у него никогда не было

Юрий Пожарский узнал о своем долге и проигранном суде только в ноябре 2023 года. И то случайно: внуки обнаружили на сайте судебных приставов за их дедом огромный долг. Сначала подумали: не платил коммуналку. Стали разбираться и выяснилось, что это долг за земельный участок. Которого, подчеркивает Сергей Суслов, у его доверителя вообще никогда не было.



— Участка [у Пожарского] там нет, не было и не должно быть! Он никогда не писал заявления на предоставление этого земельного участка и не знает, где это [садовое общество] находится. С этими вопросами и документом от судебных приставов он пришел к Григорьеву и Крохину. Застал их на месте. В иске Григорьев написал, чтобы деньги слали на его домашний адрес. Пожарский пришел и спрашивает, мол, на каком основании вы требуете с меня деньги? Разберитесь, мол. А они ему в глаза говорят: «Ты все равно платить будешь», — рассказывает Суслов.

