Пусть докажет: с новосибирского инвалида требуют полмиллиона за дачный участок, которого у него никогда не было

В конце ноября НГС рассказал, как садоводы ТСН «Сады Приобья» обвинили свое руководство в мошенничестве. В СК даже завели уголовное дело, правда, пока в отношении неопределенного круга лиц. И вот новая история от садоводов. Но если большинство членов садового общества говорят, что на них записали несуществующие долги на сотни тысяч рублей, то в случае 67-летнего пенсионера все по-другому. Пожилой человек утверждает, что на него записали полумиллионный долг за земельный участок, хотя он вообще не имеет отношения к этому ТСН. Разбирался в странной истории корреспондент НГС Илья Калинин.
«Участка там нет, не было и не должно быть!»
На 67-летнего Юрия Пожарского навесили долг почти в полмиллиона рублей. Глава ТСН «Сады Приобья» Евгений Крохин и его заместитель, юрист Алексей Григорьев считают, что мужчина не платил членские и целевые взносы за свой садовый участок с февраля 2012 года по июль 2023 года и накопил долг в размере 463 430 рублей 38 копеек. Руководители садового общества подали на пенсионера в суд, который в августе вынес решение в пользу ТСН. Подробности этой истории корреспонденту НГС рассказал представитель Юрия Пожарского — адвокат Сергей Суслов. Копии документов, которые упоминаются в статье, в распоряжении НГС имеются.
Юрий Пожарский узнал о своем долге и проигранном суде только в ноябре 2023 года. И то случайно: внуки обнаружили на сайте судебных приставов за их дедом огромный долг. Сначала подумали: не платил коммуналку. Стали разбираться и выяснилось, что это долг за земельный участок. Которого, подчеркивает Сергей Суслов, у его доверителя вообще никогда не было.
— Участка [у Пожарского] там нет, не было и не должно быть! Он никогда не писал заявления на предоставление этого земельного участка и не знает, где это [садовое общество] находится. С этими вопросами и документом от судебных приставов он пришел к Григорьеву и Крохину. Застал их на месте. В иске Григорьев написал, чтобы деньги слали на его домашний адрес. Пожарский пришел и спрашивает, мол, на каком основании вы требуете с меня деньги? Разберитесь, мол. А они ему в глаза говорят: «Ты все равно платить будешь», — рассказывает Суслов.
Адвокат уточняет: в судебных документах были ошибки, из-за которых Пожарский не мог получить уведомление в суд. Например, неправильно указан номер его квартиры: 131, а в хрущевке, где живет пожилой человек, квартир в два раза меньше. По иронии судьбы в этом же доме на первом этаже находятся мировые судьи и судебные приставы.
Абсурд, по мнению адвоката, присутствует и в самом иске. В качестве доказательства существования участка у Пожарского истцы представили в суд копию постановления администрации Новосибирского района по его выделению. Из документа следует, что Пожарский получил участок № 25 на 21-й улице «Садов Приобья». И хотя документ датирован 2013 годом, мужчине насчитали долг с 2012 года. И к датам, и к самому постановлению администрации Новосибирского района, замечает адвокат Суслов, у него есть вопросы.
— Это бред, на котором Крохин и Григорьев настаивают. Для того, чтобы в 2013 году получить постановление [о выделении земельного участка], накануне нужно написать заявление. Пожарский его не писал, а они (Григорьев и Крохин. — Прим. ред.) в гражданском деле требуют [деньги] еще и за 2012 год, — отметил адвокат. — Мой доверитель 17 лет на пенсии, он инвалид второй группы. Зачем ему земельный участок за тридевять земель, до которого он и добраться-то не может?
«Доказать, что постановление фальшивое — невозможно»
В пресс-службе администрации Новосибирского района, где в феврале 2013 года появилось постановление о выделении земельного участка Юрию Пожарскому, корреспонденту НГС уточнили: в архиве такой документ присутствует. Есть якобы и заявление от самого Пожарского. Заявление в пресс-службе показать отказались, сославшись на фигурирующие там паспортные данные. Адвокат Суслов же считает, что постановление могло быть оформлено по заявлению, подписанному кем-то другим.
— Понимаете, в чем ужас ситуации состоит: доказать, что тебе не принадлежит земельный участок — невозможно. Есть постановление, а доказать, что оно фальшивое — невозможно. Потому что где-то есть заявление, где есть фамилия, подпись. Понимаете, насколько это глубоко закопано? — замечает Сергей Суслов.
Он считает, что все это похоже на хорошо проработанную схему по вытягиванию из горожан огромных сумм. Ведь руководством «Садов Приобья» за последние годы поданы иски к большинству членов садового общества. Суммы долгов по каждому иску варьируются от сотен тысяч до миллиона рублей. И как рассказали корреспонденту НГС те, кто уже столкнулся с исками, многие о проигранных судах узнавали постфактум, когда с них уже начинали требовать деньги судебные приставы.
Один из таких должников — Сергей Титов. Ему по суду определили долг почти на миллион рублей. Мужчина утверждает, что он выдуманный, и с 2020 года пишет силовикам заявления о мошенничестве. До последнего времени он получал отказы на все свои заявления. Но с приходом осенью 2022 года на должность областного прокурора Александра Бучмана говорит, что его старые заявления подняли и вернули на повторное рассмотрение. Более того, их даже приобщили к уголовному делу, которое по «Садам Приобья» в сентябре 2023 года возбудил СК.
— По Пожарскому, кстати, я смотрел списки всех членов ТСН. Например, список на 2015 год фигурируют в уголовном деле по мошенничеству бывшего председателя [«Садов Приобья» Дмитрия Кисловского, которого сменил Евгений Крохин]. И за другие года списки я видел. Пожарского там нет нигде, — в разговоре с журналистом подчеркнул Титов.
Мужчина предоставил корреспонденту НГС копии списков должников садового общества за разные годы, в которых участок № 25 на 21-й улице — его приписывают Юрию Пожарскому — отсутствует вообще: хоть с долгами, хоть без долгов. Журналист проверил на всякий случай еще и участок № 21 на 25-й улице, потому что такой «перевернутый» адрес фигурировал — возможно ошибочно — в судебных документах. Но и за этим участком фамилия пенсионера нигде не числится.
Представив мировому судье все нестыковки в деле и то, что иск с суммой более 50 тысяч рублей — подсудность не мирового суда, адвокат добился отмены судебного решения. Сняли претензии с Пожарского и судебные приставы. Правда, какие-то деньги, замечает адвокат, списать с пенсионных накоплений пожилого человека приставы могли — с этим еще придется разбираться.
В ФССП России по Новосибирской области корреспонденту НГС сообщили, что на 19 декабря 2023 года в их базе в отношении Пожарского исполнительные производства отсутствуют.
Добившись отмены судебного решения по долгу, адвокат Суслов со своим доверителем подали в СК заявление о предполагаемом мошенничестве. Заявление приняли и приобщили к заведенному в сентябре 2023 года уголовному делу. Адвокат уточнил, что надеется и на следственную экспертизу по заявлению на выделение участка, якобы написанному Пожарским.
В новосибирском СК подтвердили, что Юрий Пожарский признан потерпевшим по уголовному делу, связанному с ТСН «Сады Приобья» и допрошен в этом статусе. «Расследование уголовного дела продолжается», — коротко заметили в СК.
Комментарий председателя правления садового общества
Корреспондент НГС дозвонился до главы правления ТСН «Салы Приобья» Евгения Крохина и попросил прокомментировать странные моменты в «деле Пожарского» и представить свою позицию по этой истории.
Евгений Крохин — председатель правления ТСН «Сады Приобья» с 2015 года. Сменил на посту осужденного за мошенничество Дмитрия Кисловского. Заместителем Крохина стал юрист Алексей Григорьев, который и при прошлом главе занимался в ТСН юридическими вопросами. Ранее Григорьев уточнял журналисту, что является другом Крохина. Григорьев имеет с ним совместный бизнес, а также имел общий бизнес и с осужденным Кисловским. Подробно о деловых связях всех этих людей НГС рассказал 28 ноября 2023 года.
Крохин заметил, что до 2013 года его в ТСН не было, поэтому он не может точно знать, как Юрию Пожарскому выдавали земельный участок. Руководитель ТСН ссылается на постановление администрации Новосибирского района, которое появилось до его прихода в общество. Каким образом закралась странная ошибка в домашний адрес Пожарского в тексте искового заявления, которое составляло руководство садового общества, Крохин пояснить не смог.
Он не смог также сразу объяснить, почему задолженность за Юрием Пожарским насчитана с 2012 года, хотя постановление о выделении участка датировано годом позже. Но потом сослался на затянувшуюся выдачу документа: Пожарский мол мог получить участок и членскую книжку сразу, а постановление о выдаче земельного участка — только через год. Но обязанность платить за участок, по мнению Крохина, наступала тоже сразу.
— Пока суть да дело, какие-то бумажные работы, в феврале [через год] ему выдали постановление. И он мог быть владельцем земельного участка по членской книжке, — предположил Евгений Крохин.
Отмене судебного решения глава правления ТСН «Сады Приобья» не удивляется. По его убеждению, это происходит так: противоположной стороне достаточно прийти в суд и не согласиться с судебным решением, как его тут же отменят.
— Пришли и сказали: «Мы не согласны». И суд взял и отменил [решение]. Я после этого позвонил Пожарскому и говорю: «Слушайте, вы отменили судебный приказ, давайте встретимся и обсудим эту ситуацию». Понимаете, он (Пожарский. — Прим. ред.) отменил, а ситуация-то не изменилась: долг никуда не исчез, постановление тоже никуда не исчезло, он до сих пор владеет участком. И сейчас мы будем заходить в район (районный суд. — Прим. ред.), а там будут вызывать Пожарского, он будет давать показания, предоставлять документы. И если он докажет, что не владеет участком, то суд вынесет решение: он ничего не должен. Или, если суд решит, что мы не должны начислять [долг] с 2012 года, то пожалуйста, я не против, — рассуждает председатель правления садового общества.
На замечание об отсутствии Юрия Пожарского в списках членов ТСН Крохин заметил лишь, что не доверяет словам Сергея Титова. Позиция, в очередной раз подчеркнул Крохин, у руководства садового общества проста: пусть Пожарский докажет, что он не владеет этим участком.
О конфликте садоводов из ТСН «Сады Приобья» и его руководства НГС подробно рассказал в конце ноября. Несколько участников садового общества рассказали корреспонденту НГС, что с них требуют сотни тысяч рублей за якобы накопившиеся долги по земельным участкам.