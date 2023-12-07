В суд привезли задержанного замначальника новосибирской полиции Александра Захарова

В Октябрьский районный суд Новосибирска доставили задержанного накануне заместителя начальника УМВД по Новосибирску Александра Захарова. В ближайшее время начнется процесс об избрании ему меры пресечения, передаёт из здания суда корреспондент НГС Павел Тиунов.
О задержании Захарова стало известно утром 6 декабря. Источник НГС, знакомый с ситуацией, уточнил, что преследование высокопоставленного полицейского может быть связано с нелегальным игорным бизнесом. Другой источник уточнил, что накануне Захарова допрашивали на предмет получения взятки за общее покровительство подпольного казино.
Известно, что до назначения замначальника городского управления МВД Александр Захаров работал заместителем руководителя отдела полиции №6 «Октябрьский» под началом однофамильца полковника Алексея Захарова.
— По версии следствия, сотрудник полиции в период с 1 января 2022 года по 18 апреля 2023 года систематически получал денежные средства от организатора игорной деятельности в городе Новосибирске. Взятки предназначались за незаконное бездействие и общее покровительство лица, занимающегося незаконной игорной деятельностью на территории Октябрьского района, — говорится в сообщении следственного управления СК РФ по НСО.
По информации пресс-службы ГУ МВД по НСО, размер денежного вознаграждения, которое получил Захаров составило 2 миллиона рублей.
— Руководством регионального ГУ МВД России по данному факту назначено проведение служебной проверки. При подтверждении вины указанного лица, он понесет наказание в установленном законом порядке, — добавили в полиции.
По словам источника, считается, что после назначения в УМВД по Новосибирску Захаров-«большой», обеспечил должностью в управлении Захарова-«маленького». Несколько лет назад в соцсетях были активны профили, в которых публиковались фото Александра Захарова с атрибутами красивой жизни.