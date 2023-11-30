Налоговая пересчитала долг «королевы марафонов» Блиновской. Теперь это десятизначное число

Налоговая насчитала находящейся под домашним арестом блогеру Елене Блиновской почти 1,5 миллиарда рублей недостачи. «Королеву марафонов» обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и отмывании денег в особо крупном размере. Когда Блиновскую арестовали, речь шла о неуплате 918 миллионов рублей налогов. На днях появилась информация, что ей выставили новый счет — на полтора миллиарда рублей.