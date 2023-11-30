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Налоговая пересчитала долг «королевы марафонов» Блиновской. Теперь это десятизначное число

Блогер по-прежнему находится под домашним арестом

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Елену Блиновскую задержали и отправили под домашний арест в апреле 2023 года

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Налоговая насчитала находящейся под домашним арестом блогеру Елене Блиновской почти 1,5 миллиарда рублей недостачи. «Королеву марафонов» обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и отмывании денег в особо крупном размере. Когда Блиновскую арестовали, речь шла о неуплате 918 миллионов рублей налогов. На днях появилась информация, что ей выставили новый счет — на полтора миллиарда рублей.

— Никакого счета налоговый орган Блиновской не выставлял, потому что решение налогового органа еще в силу не вступило. Он вынес решение, которым определил, что задолженность по налогам — 918 миллионов, остальное — пени и штрафы до 1 миллиарда 400 миллионов, — цитирует РИА Новости адвоката Наталию Сальникову.

Елену Блиновскую задержали утром 27 апреля на погранпункте «Красная Горка» в Смоленской области, она пыталась пересечь границу с Белоруссией. По информации МВД, у нее были билеты на рейс в Ташкент, сама Блиновская говорила, что направлялась в рабочую поездку. Адвокат блогера говорила, что на тот момент об уголовном деле Блиновской не было известно.

По версии следствия, Елена «раздробила» бизнес и часть доходов переписала на мужа и других родственников. Блиновская перечисляла доходы от предпринимательской деятельности на счета 18 подконтрольных организаций и 3 ИП, используя «упрощенку» и таким образом снижая налоговую базу для уплаты.

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