Двум осужденным вынесли приговор за побег из новосибирской колонии

Новосибирский районный суд вынес приговор двум мужчинам, которые сбежали из исправительной колонии №2. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Как уточнили в ведомстве, вечером 21 февраля 2023 года двое осужденных по договоренности самовольно покинули территорию колонии-поселения, которая находится в Новосибирском районе. На следующих день осужденных задержали в поселке Чернаково Ордынского района.
По ч. 2 ст. 313 УК РФ «Побег из мест лишения свободы» суд назначил им по 2 год и 2 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.
Как ранее сообщали в пресс-службе ГУФСИН по Новосибирской области, в ходе проверки заметили, что двух осужденных — 53-летнего Владимира Храмцова и 40-летнего Константина Пузикова — нет на месте. Они отбывают наказание в исправительной колонии № 2 по адресу Толмачевская, 31.
Пузиков проживал в городе Чулым Новосибирской области. Осужден за преступления по п. «б» ч. 2 ст. 158, ч. 3 ст. 158 УК РФ (преступления против собственности).
Храмцов жил в рабочем поселке Ордынское, Ордынского района Новосибирской области. Осужден за преступления по ч. 2 ст. 159, п. «а», ч. 2, ст. 161, ч. 5 ст. 69 УК РФ (преступления против собственности).
Ранее в Новосибирске суд вынес приговор 47-летнему мужчине, который сбежал из исправительной колонии. Он утверждает, что хотел увидеться с дочерью.