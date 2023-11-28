Двум осужденным вынесли приговор за побег из новосибирской колонии

Новосибирский районный суд вынес приговор двум мужчинам, которые сбежали из исправительной колонии №2. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.



Как уточнили в ведомстве, вечером 21 февраля 2023 года двое осужденных по договоренности самовольно покинули территорию колонии-поселения, которая находится в Новосибирском районе. На следующих день осужденных задержали в поселке Чернаково Ордынского района.

