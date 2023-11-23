Обвинил в колдовстве. Сибирячка заявила, что бывший муж выстрелил ей в челюсть — он думал, что она его приворожила

55-летняя жительница Алтайского края заявила, что бывший муж выстрелил в нее из пистолета, и пуля попала ей в челюсть. Как уверяет пострадавшая, экс-супруг подумал, что она приворожила его.
В пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю подтвердили, что 13 сентября житель Алтая выстрелил в сторону женщины из пневматического пистолета, и она получила травму. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 (покушение) и части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Выясняются обстоятельства произошедшего.
Об инциденте написал Telegram-канал Mash Siberia. По его информации, женщина развелась с мужем, так как он ревновал и избивал ее. В посте утверждается, что после этого сибиряк стал подозревать бывшую жену в колдовстве.
— Он сказал: «Ты приворожила меня к себе». Пришел, сказал, что поговорить. Я его впустила, а он начал избивать меня, стрелять. Сейчас опять угрожает мне, что убьет, — заявила женщина в телефонном разговоре, запись которого опубликовал канал.
Летом в Кузбассе был вынесен приговор жителю Новосибирской области. Он выстрелил в лицо мужчины из-за парковочного места.