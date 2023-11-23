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СрочноПодросток-мотоциклист погиб в яме
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Подросток-мотоциклист погиб в неогороженной яме, выкопанной для РЖД, — подрядчик уверяет, что тело школьника подложили

Следователи полгода не могут определиться с подозреваемым, а по дороге продолжают ездить дачники

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По словам родителей, парень уверенно управлял мотоциклом, но не успел среагировать на внезапное препятствие на привычной дороге

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Следователи выясняют обстоятельства гибели 15-летнего Александра М.: по предварительной версии, парень погиб, съехав на мотоцикле в технологическую яму, выкопанную на проселочной дороге по заказу РЖД. Силовики возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ (ч.2 ст.216 УК РФ), поскольку яма не была огорожена, но за почти полгода расследования не определились с подозреваемым. При этом подрядчик полагает, что тело подростка «подложили в траншею». Подробности — в материале криминального корреспондента НГС Павла Тиунова.

Смертельный заезд

Трагедия произошла 16 июня 2013 года. Около полуночи 15-летний Александр поехал на мотоцикле из СНТ «Весна», которое расположено недалеко от города Обь, на несанкционированные автомобильные гонки: парень увлекался авто- и мотоспортом. Около двух часов ночи он уехал с мероприятия, его путь лежал по дороге вдоль железнодорожных путей в районе станции «Павино», которая активно используется дачниками.

Дорога вдоль железнодорожных путей активно используется дачниками

Дорога вдоль железнодорожных путей активно используется дачниками

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— Он погиб, угодив в яму на дороге, не огороженную ничем абсолютно: ни сигнальными лентами, ни фонариками. Причина смерти — черепно-мозговая травма, — рассказала в беседе с корреспондентом НГС мать погибшего Марина Алексеевна.

По словам женщины, эксперты пришли к выводу, что мотоцикл был полностью исправен, тормоз и фара работали, а в крови её сына не обнаружили ни алкоголя, ни запрещенных веществ. Следователи, изучив обстоятельства смерти подростка, решили возбудить уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, которое повлекло смерть человека (ч.2 ст.216 УК РФ).

Кто раскопал?

Спустя почти полгода активного расследования силовики не определились с подозреваемым, уверяет Марина Алексеевна. При этом у следователей, по ее словам, есть вся информация о людях, которые проводили работы. Яма была выкопана по заказу ОАО «РЖД» работниками новосибирской компании ООО «СГС».

По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «СГС» было зарегистрировано в 2019 году. Учредители — Тимур Аюбов и Александр Гергерт. Последний также является генеральным директором компании. Основной вид деятельности компании — строительство железных дорог и метро. По итогам 2022 года, выручка «СГС» составила 176,3 миллиона рублей, чистая прибыль — 2,7 миллиона рублей.

— Честно сказать, нас даже запугивают. Например, мы приходим в Следственный комитет и нам говорят, мол, вы плохие родители, вы отпустили его на мотоцикле без прав, мы на вас дело заведем за жестокое обращение. Чувствуется какое-то предвзятое отношение, — отметила Марина Алексеевна.

Директор компании «СГС» Александр Гергерт в разговоре с корреспондентом НГС подчеркнул, что не считает версию о смерти подростка в технологической яме правдоподобной.

Изначально тело погибшего было обнаружено в траншее, присыпанное землёй

Изначально тело погибшего было обнаружено в траншее, присыпанное землёй

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— Подросток не угодил в яму, его туда кто-то благополучно перенес. Я был на месте: там даже видно, что нет следов наезда на эту траншею, — заявил Гергерт. — Во-первых, она очень узенькая. Те, кому это было интересно, сделали такие фотографии, а мы сделали это по-другому и видели всё своими глазами. Очевидно, что его положили. Если был бы наезд, то были бы следы кувыркания, ещё что-то.

В Следственном комитете в ответе на запрос корреспондента НГС отметили, что расследование о «нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть человека» не завершено. При этом разглашать подробности дела в ведомстве отказались.

Позиция РЖД

В пресс-службе РЖД корреспонденту НГС сообщили, что траншея была выкопана на технологическом проезде, предназначенном «сугубо для обеспечения беспрепятственного доступа железнодорожников к объектам магистрали».

— Подрядчик был обязан обеспечить выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, а также нести полную ответственность за организацию и выполнение требований охраны труда при выполнении комплекса работ, — подчеркнули в РЖД.

Сегодня по дороге вдоль путей снова активно ездят дачники

Сегодня по дороге вдоль путей снова активно ездят дачники

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Также в компании обратили внимание на приказ №20 Министерства транспорта РФ, который запрещает гражданам, оказавшимся «в зонах повышенной опасности», передвигаться на «мотоциклах, велосипедах, самокатах, роликовых коньках и других транспортных средствах».

Известно, что родители погибшего подростка отправляли обращение на имя главы железнодорожной компании Олега Белозёрова с требованием возместить им затраты на похороны и моральный вред — всего около 3,3 миллиона рублей. В РЖД отметили, что в адрес Западно-Сибирской железной дороги обращений от родителей погибшего не поступало.

Месяц назад глава Следственного комитета Александр Бастрыкиин поставил под личный контроль расследование гибели воспитанника детского дома в Новосибирске. 15-летний мальчик получил тяжелые травмы после падения из окна, но сотрудники детдома долгое время не вызывали ему скорую помощь.

Железная дорогаРЖДДТПНарушение правил безопасностиУголовное делоПодрядчик
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