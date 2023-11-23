Подросток-мотоциклист погиб в неогороженной яме, выкопанной для РЖД, — подрядчик уверяет, что тело школьника подложили

Позиция РЖД

В пресс-службе РЖД корреспонденту НГС сообщили, что траншея была выкопана на технологическом проезде, предназначенном «сугубо для обеспечения беспрепятственного доступа железнодорожников к объектам магистрали».



— Подрядчик был обязан обеспечить выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, а также нести полную ответственность за организацию и выполнение требований охраны труда при выполнении комплекса работ, — подчеркнули в РЖД.