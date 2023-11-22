«Перекрыли все выезды из города»: как ловили экс-бойца ЧВК «Вагнер», который застрелил товарища из дробовика

В воскресенье, 18 ноября, в гараже на улице Гуляева в городе Куйбышеве нашли тело местного жителя Дмитрия С. Мужчину застрелили из охотничьего ружья. По тревоге подняли сотрудников полиции, выезды из райцентра были перекрыты. Предполагаемого убийцу задержали по горячим следам. Им, по данным источника НГС, оказался неоднократно судимый житель Куйбышева Илья Аверченко, который два месяца назад вернулся в родной город с СВО, где был в составе ЧВК «Вагнер». НГС поговорил со знакомыми участников драмы, и узнал подробности криминальной биографии мужчины.
Новая жизнь
В сентябре 2023 года Илья Аверченко вернулся в родной Куйбышев из зоны проведения СВО. По данным источника НГС в правоохранительных органах, ушел он туда из мест лишения свободы в составе ЧВК «Вагнер», затем был помилован и якобы решил начать новую жизнь.
— Он в принципе незлой парень, нормальный, но по жизни дурной, — рассказала знакомая предполагаемого убийцы на условиях анонимности. — Если выпьет или курнет чего-нибудь, мог начать чудить. А выпить он любил. На самом деле после того, как он с СВО вернулся, я его не видела лично, но раньше он был нормальный. У него все судимости за кражи, да за наркоту, он раньше был добрый человек.
Еще одна жительница Куйбышева, также на условиях анонимности, рассказала, что, вернувшись домой, Аверченко неоднократно декларировал, что теперь собирается жить по-другому:
— Говорил, что вину кровью смыл, что больше ни капли в рот не возьмет, но его, по-моему, даже на один день не хватило. Ему же какие-то деньги большие заплатили, вот и понеслось. Не знаю, как он там вину смывал, но как он «не пьет» полгорода видело.
Собеседница НГС имела в виду опубликованное 10 сентября 2023 года в сообществе «Новости дня Каинск Барабинск» во «ВКонтакте» видео. На нем молодой человек, очень похожий на Аверченко, угрожает мужчине ножом, действие происходит возле детской площадки в центре города. Что именно хочет бывший вагнеровец, от оппонента непонятно. Когда видео было опубликовано, в комментариях за Аверченко вступилась девушка, называвшая себя его сестрой.
По ее словам, Илья перенервничал, потому что недавно вернулся с территории Украины, к тому же его недавно обокрали (якобы это сделал тот самый человек, которому угрожает Аверченко), и он пытался вернуть похищенное.
— Он просто не в себе был, уверена, завтра он об этом пожалеет, — написала девушка в комментариях.
Журналист НГС попыталась связаться с ней, однако неоднократные попытки не дали результатов: звонки на мобильный не проходили, а страница во «ВКонтакте» закрыта от посторонних.
Тогда в полицию никто обращаться не стал, и силовики заинтересовались буйным молодым человеком только через два месяца, после смерти 29-летнего Дмитрия С. Мужчину застрелили из дробовика.
И очень скоро следователи заподозрили, что сделал это Илья Аверченко.
— Даже не знаю, как они вообще оказались вместе, абсолютно разные люди — рассказал житель Куйбышева, знакомый как с Ильей Аверченко, так и с Дмитрием С. — Но вроде как были с двумя девушками, молоденькими — 22–23 года. Не знаю точно, что там у них вышло, но он Диму застрелил. На похоронах Дима выглядел жутко, все лицо в ссадинах. Говорят, у него мобилу забрали, но сам я точно не знаю.
Погибшего приятеля обвиняемого собеседник НГС вспомнил как доброго человека, который всегда готов был прийти друзьям на помощь и при этом был не способен на агрессию. О предполагаемом убийце у него остались совсем другие воспоминания:
— Он несколько раз сидел, потом в «Вагнере был», пил, мог наркотики употреблять.
— А как он жил, когда не отбывал наказание и не был на фронте?
— Так и жил. Сдавал металлолом, бухал, потом садился.
После смерти Дмитрия С. предполагаемый убийца скрылся с места происшествия, и почти сутки его искали полицейские.
— Перекрыли все выезды из города: ГИБДД, полиция, Росгвардия, — рассказал НГС источник в правоохранительных органах. — На выезде и задержали. Он пытался уехать в сторону Новосибирска.
Накануне Куйбышевский районный суд решил, что оставлять обвиняемого, уже пытавшегося скрыться от следствия, на свободе, слишком опасно. Его арестовали, пока на 2 месяца. Всего ему грозит до 15 лет лишения свободы: уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 105 УК РФ. Если эпизод с похищенным мобильником действительно имел место, фигуранту могут вменить и другие статьи — 158 УК РФ (кража) или 162 УК РФ (разбой). Если следствие выяснит, что мотив преступления был корыстным, дело могут переквалифицировать на 2 часть, а это до 20 лет колонии или пожизненное лишение свободы.
Старые подвиги
Если Илью Аверченко признают виновным, эта судимость может стать для него седьмой. Полный тезка мужчины уже выслушал 6 приговоров, хотя прежде его признавали виновным только в имущественных преступлениях.
В первый раз мужчина был судим в январе 2015 года, в возрасте 19 лет, за кражи и хищение документов в группе с несовершеннолетним подельником. Спустя два месяца его признали виновным еще в нескольких кражах, далее добавились судимости за грабеж, сбыт наркотиков и снова кражи.
В последний раз Куйбышевский районный суд признал его виновным в краже двух автомобильных аккумуляторов. Как следует из опубликованного текста решения, автомобили Илья Аверченко вскрывал при помощи кухонного ножа длиной около 20 сантиметров, с рукояткой черного цвета — похожий можно увидеть в его руках на видео, снятом 10 сентября. Похищенное мужчина и его подельник сдали в пункт приема металлолома, получили за них 1 тысячу рублей, а деньги пропили. 28 сентября 2022 года суд вынес им приговор — 200 часов обязательных работ подельнику и 2 года колонии строгого режима самому Аверченко — как рецидивисту.
Также сейчас бывшего ЧВК-шника проверяют на причастность к другим преступлениям. В Куйбышеве ходят слухи, что за несколько дней до убийства он ранил еще одного человека. Полицейские эту информацию проверяют, подтверждения этому нет.
Ранее НГС писал о том, что Ангарский маньяк получил еще 10 лет колонии. Он признался в новых убийствах.