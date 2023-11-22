«Перекрыли все выезды из города»: как ловили экс-бойца ЧВК «Вагнер», который застрелил товарища из дробовика

Новая жизнь

В сентябре 2023 года Илья Аверченко вернулся в родной Куйбышев из зоны проведения СВО. По данным источника НГС в правоохранительных органах, ушел он туда из мест лишения свободы в составе ЧВК «Вагнер», затем был помилован и якобы решил начать новую жизнь.



— Он в принципе незлой парень, нормальный, но по жизни дурной, — рассказала знакомая предполагаемого убийцы на условиях анонимности. — Если выпьет или курнет чего-нибудь, мог начать чудить. А выпить он любил. На самом деле после того, как он с СВО вернулся, я его не видела лично, но раньше он был нормальный. У него все судимости за кражи, да за наркоту, он раньше был добрый человек.

