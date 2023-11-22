Ангарский маньяк получил еще 10 лет колонии — он признался в новых убийствах

Суд признал ангарского маньяка Михаила Попкова, убившего более 80 человек, виновным в новых убийствах и приговорил его еще к десяти годам колонии.

Как сообщают наши коллеги из издания «ИрСити», которые были на оглашении приговора, Попков признан виновным по трем убийствам в 1997, 1998 и 2003 годах.