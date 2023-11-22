Ангарский маньяк получил еще 10 лет колонии — он признался в новых убийствах

Суд признал ангарского маньяка Михаила Попкова, убившего более 80 человек, виновным в новых убийствах и приговорил его еще к десяти годам колонии.
Как сообщают наши коллеги из издания «ИрСити», которые были на оглашении приговора, Попков признан виновным по трем убийствам в 1997, 1998 и 2003 годах.
— Ангарскому маньяку дали 10 лет лишения свободы, но по совокупности с ранее вынесенными приговорами — пожизненное заключение, — сообщили корреспонденты «ИрСити» из здания суда.
Летом этого года следователи завершили расследование по трем эпизодам убийств, в которых обвиняется бывший милиционер из Ангарска Михаил Попков. В октябре 1997 года и в марте 1998 года на берегу реки Ангара он задушил двух женщин в возрасте 25 и 27 лет. Тело одной из жертв он облил бензином и поджег. В октябре 2003 года Попков расправился с 31-летней женщиной в районе Ново-Ленинского кладбища, ударив ее ножом не менее 40 раз.
В 2015 году Попкова приговорили к пожизненному лишению свободы за 22 убийства женщин и 2 покушения на убийство. 10 декабря 2018-го суд признал его виновным в совершении еще 56 преступлений. Третий пожизненный срок он получил в 2021 году. Судами установлено, что с 1992 по 2010 год Михаил Попков совершил не менее 80 убийств в Иркутске, Ангарске, Усолье-Сибирском, Иркутском, Ангарском и Усольском районах. Жертвами были женщины разного социального статуса и общественного положения в возрасте от 16 до 40 лет, а также сотрудник милиции, причастность осужденного к убийству которого следствием была установлена в 1999 году.
Экспертиза показала, что мотивом преступлений для Попкова была гомицидомания — патологическое влечение к совершению убийств. При этом его признали вменяемым.