Тело мужчины нашли под окнами многоэтажки в Новосибирске

Жители Новосибирска днем 16 ноября нашли тело неизвестного мужчины рядом с подъездом на Толбухина 25/1. Информацию об этом НГС подтвердили в пресс-службе регионального МВД.
Как уточнили в ведомстве, следователи проводят уголовно-процессуальную проверку по факту обнаружения тела на придомовой территории.
— В отдел полиции «Дзержинский» информация поступала. На место выезжала оперативная группа. Происшествие зарегистрировано в установленном порядке, — пояснили в МВД.
Информация о том, что тело нашли около многоэтажки на улице Толбухина 25/1, появилась в телеграм-канале «Инцидент Новосибирск». Как говорится в посте, мужчину обнаружили рядом со входом в подъезд.
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