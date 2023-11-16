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СрочноТело мужчины нашли под окнами многоэтажки
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Тело мужчины нашли под окнами многоэтажки в Новосибирске

Инцидент произошел в Дзержинском районе

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Следователи проводят проверку

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Жители Новосибирска днем 16 ноября нашли тело неизвестного мужчины рядом с подъездом на Толбухина 25/1. Информацию об этом НГС подтвердили в пресс-службе регионального МВД.

Как уточнили в ведомстве, следователи проводят уголовно-процессуальную проверку по факту обнаружения тела на придомовой территории.

— В отдел полиции «Дзержинский» информация поступала. На место выезжала оперативная группа. Происшествие зарегистрировано в установленном порядке, — пояснили в МВД.

Трагедия случилась на улице Толбухина

Трагедия случилась на улице Толбухина

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Информация о том, что тело нашли около многоэтажки на улице Толбухина 25/1, появилась в телеграм-канале «Инцидент Новосибирск». Как говорится в посте, мужчину обнаружили рядом со входом в подъезд.

Ранее тело 22-летнего юноши нашли под окнами высотки на улице Салтыкова-Щедрина. Предположительно, юноша выпал из окна.

Нашли тело мужчиныПолицияНовосибирск
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