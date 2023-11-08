Семь чулымцев попались на незаконной охоте — среди них были инспектор Минприроды

— Один из них был инспектором Минприроды, второй — инспектором природоохранной инспекции, — рассказал ичточник НГС в правоохранительных органах.

По данным прокуратуры, приятели за сезон незаконно добыли четырех лосей в охотничьих угодьях, на границе особо охраняемой природной территории регионального значения. Ущерб составил порядко 300 тысяч рублей. Задержали браконьеров еще в январе 2022 года, в багажниках их автомобилей нашли лосятину. Кроме того, обыскав дома подозреваемых, полицейские нашли большое количество патронов. Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 258 УК РФ Незаконная охота, совершенная группой лиц по предварительному сговору. По данным источника НГС, одного из инспекторов-браконьеров, ловили на нарушениях закона уже не в первый раз.