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Семь чулымцев попались на незаконной охоте — среди них были инспектор Минприроды

Охотники полгода пытались обжаловать обвинительный приговор

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За четырех убитых лосей осужденные получили условные сроки

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Семеро сибиряков получили условные сроки за незаконную охоту на лосей, рассказали сегодня в прокуратуре Новосибирской области. По данным источника НГС, двое из осужденных по долгу службы сами должны были бороться с браконьерами:

— Один из них был инспектором Минприроды, второй — инспектором природоохранной инспекции, — рассказал ичточник НГС в правоохранительных органах.

По данным прокуратуры, приятели за сезон незаконно добыли четырех лосей в охотничьих угодьях, на границе особо охраняемой природной территории регионального значения. Ущерб составил порядко 300 тысяч рублей. Задержали браконьеров еще в январе 2022 года, в багажниках их автомобилей нашли лосятину. Кроме того, обыскав дома подозреваемых, полицейские нашли большое количество патронов. Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 258 УК РФ Незаконная охота, совершенная группой лиц по предварительному сговору. По данным источника НГС, одного из инспекторов-браконьеров, ловили на нарушениях закона уже не в первый раз.

В ходе следствия семеро обвиняемых полностью погасили ущерб, но с обвинительным приговором долго не могли смириться. Все семеро мужчин получили условные сроки еще в июне 2023 года, но затем почти полгода пытались обжаловать решение суда.

— С учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, которое относится к категории средней тяжести, данных о личности виновных, наличии смягчающих обстоятельств и отсутствии отягчающих, суд назначил виновным наказание от 3 лет до 3 лет 1 месяца лишения свободы условно, с лишением права заниматься деятельностью в виде охоты, — рассказали в прокуратуре.

Кроме того браконьерам пришлось сдать в полицию свои ружья, а у одного из чулымцев вдобавок забрали снегоход, обратив его в доход государства.

Ранее НГС писал о самых громких уголовных делах по факту незаконной охоты, возбужденных в 2022 году. Лесным инспекторам попались и чиновники, и полицейские.

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