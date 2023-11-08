Семь чулымцев попались на незаконной охоте — среди них были инспектор Минприроды

Семеро сибиряков получили условные сроки за незаконную охоту на лосей, рассказали сегодня в прокуратуре Новосибирской области. По данным источника НГС, двое из осужденных по долгу службы сами должны были бороться с браконьерами:
— Один из них был инспектором Минприроды, второй — инспектором природоохранной инспекции, — рассказал ичточник НГС в правоохранительных органах.
По данным прокуратуры, приятели за сезон незаконно добыли четырех лосей в охотничьих угодьях, на границе особо охраняемой природной территории регионального значения. Ущерб составил порядко 300 тысяч рублей. Задержали браконьеров еще в январе 2022 года, в багажниках их автомобилей нашли лосятину. Кроме того, обыскав дома подозреваемых, полицейские нашли большое количество патронов. Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 258 УК РФ Незаконная охота, совершенная группой лиц по предварительному сговору. По данным источника НГС, одного из инспекторов-браконьеров, ловили на нарушениях закона уже не в первый раз.
В ходе следствия семеро обвиняемых полностью погасили ущерб, но с обвинительным приговором долго не могли смириться. Все семеро мужчин получили условные сроки еще в июне 2023 года, но затем почти полгода пытались обжаловать решение суда.
— С учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, которое относится к категории средней тяжести, данных о личности виновных, наличии смягчающих обстоятельств и отсутствии отягчающих, суд назначил виновным наказание от 3 лет до 3 лет 1 месяца лишения свободы условно, с лишением права заниматься деятельностью в виде охоты, — рассказали в прокуратуре.
Кроме того браконьерам пришлось сдать в полицию свои ружья, а у одного из чулымцев вдобавок забрали снегоход, обратив его в доход государства.
Ранее НГС писал о самых громких уголовных делах по факту незаконной охоты, возбужденных в 2022 году. Лесным инспекторам попались и чиновники, и полицейские.