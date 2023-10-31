То ли ориентировка, то ли некролог. В бизнес-центре повесили странное фото новосибирца — угадываем, что он сделал

31 октября в крупном офисном здании Новосибирска — на улице Ленина, 12 — у лифтов повесили фотографию мужчины, который сидит на лавочке. Рядом с черно-белым фото, напечатанным на бумаге, указаны несколько имен и телефонный номер. Больше на нем нет никаких подписей. Кто и зачем наклеил загадочное объявление без текста, — разбирался НГС.

