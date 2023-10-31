То ли ориентировка, то ли некролог. В бизнес-центре повесили странное фото новосибирца — угадываем, что он сделал

31 октября в крупном офисном здании Новосибирска — на улице Ленина, 12 — у лифтов повесили фотографию мужчины, который сидит на лавочке. Рядом с черно-белым фото, напечатанным на бумаге, указаны несколько имен и телефонный номер. Больше на нем нет никаких подписей. Кто и зачем наклеил загадочное объявление без текста, — разбирался НГС.
Издалека черно-белое фото, которое появилось на первом этаже, похоже на некролог. Корреспондент НГС позвонил по номеру, указанному в объявлении. Трубку взял некий мужчина, который представился сотрудником отдела полиции № 2 «Железнодорожный».
По его словам, это по сути ориентировка, на человека, который якобы подозревается в кражах и находится в розыске.
— Он заходит в офисы, крадет телефоны и ноутбуки, — заверил полицейский.
На вопрос о том, почему под фотографией нет никакого текста, собеседник заявил следующее: «Там указаны его данные. Мы передавали информацию сотруднику охраны». Под данными мужчины сотрудник полиции имеет ввиду его фамилию и инициалы.
НГС обратился в пресс-службу ГУ МВД по Новосибирской области. В ведомстве подтвердили, что на этого человека действительно есть ориентировка.
Недавно НГС писал о том, что в Новосибирске ищут мужчину с квадратным лицом: его подозревают в насилии над детьми.