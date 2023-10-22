«Я тебя сломаю». В омском детдоме сверстницы заставили девочку мыть унитазы руками

Сначала её затаскивают в комнату, где главная заводила дает несколько пощечин девочке в розовой толстовке. Затем её всей компанией ведут мыть унитазы руками — сначала в женской секции, потом в мужской. Девочке запрещают пользоваться туалетной бумагой, тряпкой или ершиком. Дело доходит до того, что подростку приходится руками переносить фекалии из неработающего санузла в другой. Всё действие сопровождается угрозами, насмешками и снова пощечинами. Лидер заявляет девушке, что она её сломает.