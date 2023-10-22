«Я тебя сломаю». В омском детдоме сверстницы заставили девочку мыть унитазы руками

В Омкой области юрист и общественный деятель Никита Сорокин опубликовал на своей странице видео, где воспитанники Большеуковского дома детства издеваются над сверстницей. Лидером выступает одна из девушек, которая руководит процессом мучений. В начале ролика выясняется, что причиной такой агрессии стало опоздание пострадавшей, которая гуляла с мальчиком, передает NGS55.
Сначала её затаскивают в комнату, где главная заводила дает несколько пощечин девочке в розовой толстовке. Затем её всей компанией ведут мыть унитазы руками — сначала в женской секции, потом в мужской. Девочке запрещают пользоваться туалетной бумагой, тряпкой или ершиком. Дело доходит до того, что подростку приходится руками переносить фекалии из неработающего санузла в другой. Всё действие сопровождается угрозами, насмешками и снова пощечинами. Лидер заявляет девушке, что она её сломает.
Судя по словам юриста Никиты Сорокина, видеозапись разошлась по чатам.
На ролик уже отреагировал губернатор Омской области Виталий Хоценко. В своем Telegram-канале он написал, что поручил министру образования Ивану Кротту и уполномоченной по правам ребёнка Елизавете Степкиной провести проверку. Также Хоценко сообщил, что правоохранительные органы уже разбираются в происшествии.
— К детям в понедельник будут направлены психологи из областного Центра поддержки семьи, чтобы помочь им справиться со стрессом. Кроме того, поставил задачу проверить в области все остальные учреждения, где воспитываются дети, оставшиеся без попечения родителей, — написал глава региона.
Сейчас также известно, что следователи возбудили уголовное дело на работников детдома.
В конце августа НГС рассказывал, что в Свердловской области прокуратура и Следственный комитет проводят проверку по заявлению мамы семилетнего мальчика. Женщина сообщила о насилии над ее ребенком в лагере.