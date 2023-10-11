Изгоняли демонов и ковыряли ложкой горло: сибирячка заявила об издевательствах в своей приемной семье

В Томской области женщину-опекуна многодетной семьи обвиняют в доведении до комы одной из ее подопечных — 6-летней девочки. Об этом стало известно из интервью бывшей воспитанницы семьи — Марии. Девушка дала его телеграм-каналу Mash Siberia.
Как утверждает Мария, 43-летняя Екатерина якобы изгоняла из ребенка злых демонов и отучала от плохого поведения с помощью побоев.
В конце сентября в Томской области отправили в СИЗО опекуна маленькой девочки, сообщили в пресс-службе местного СК. 43-летняя жительница села Могочина, по версии следствия, с мая по сентябрь 2023 года жестоко обращалась с малолетними детьми, находившимися под ее опекой. Женщину обвинили в истязании малолетнего ребенка (пункт «г» часть 2 статьи 117 УК РФ), причинении тяжкого вреда здоровью (пункта «б» части 2 статьи 111 УК РФ) и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (статья 156 УК РФ).
По информации Mash Siberia, в религиозной семье было восемь детей, из них двое родных. Одну из старших девочек, Машу, взяли под опеку зимой. В интервью она заявляет, что Екатерина и Дмитрий издевались над младшими детьми. По ее словам, мужчина бил их и поливал холодной водой за плохое поведение. К издевательствам присоединялся дядя Эдуард, утверждает Мария.
Екатерина, говорит Маша, особенно издевалась над 6-летней девочкой, которая плохо слышала. Опекун могла ударить ребенка книгой, кулаками, до хруста выворачивала спину. Екатерина, согласно обвинениям Марии, ковыряла горло 6-летней девочки деревянной ложкой, чтобы научить дышать животом.
Маша уже ушла из семьи, так как стала совершеннолетней. Другой приемный ребенок передал Маше, что 6-летняя девочка не могла ходить и есть, была вся в синяках. Девочка, по информации Mash Siberia, впала в кому.
В СИЗО сейчас только Екатерина, отец и дядя Эдуард на свободе. Остальных детей изъяли из семьи. По информации пресс-службы СК по Томской области, по факту халатности дело возбуждено на сотрудников органов опеки и попечительства.
Суд отправил за решетку 24-летнего жителя Багана, которого заподозрили в покушении на убийство собственной 3-месячной дочери. По данным следствия, молодой человек укладывал ребенка спать, но девочка плакала, и мужчина несколько раз ударил малышку головой о спинку дивана.