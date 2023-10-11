Изгоняли демонов и ковыряли ложкой горло: сибирячка заявила об издевательствах в своей приемной семье

Как утверждает Мария, 43-летняя Екатерина якобы изгоняла из ребенка злых демонов и отучала от плохого поведения с помощью побоев.

В конце сентября в Томской области отправили в СИЗО опекуна маленькой девочки, сообщили в пресс-службе местного СК. 43-летняя жительница села Могочина, по версии следствия, с мая по сентябрь 2023 года жестоко обращалась с малолетними детьми, находившимися под ее опекой. Женщину обвинили в истязании малолетнего ребенка (пункт «г» часть 2 статьи 117 УК РФ), причинении тяжкого вреда здоровью (пункта «б» части 2 статьи 111 УК РФ) и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (статья 156 УК РФ).